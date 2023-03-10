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CHP'li Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’na suikast duyumları alıyoruz

CHP'li Özgür Özel, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast iddialarına ilişkin konuştu. 

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 14:48
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CHP'li Özel'den Kılıçdaroğlu'nun suikast iddialarına yanıt

CHP'li Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’na suikast duyumları alıyoruz
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,  Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast duyumlarına ilişkin "Bize de genel başkana da bu duyumlar geliyor. Şu an koruma sayısında bir artış yok." diye konuştu. 

Özel, "Bize gelen istihbaratların yetkililerde olmaması mümkün değil. Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki yetkililere güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"KORUMA SAYISINDA BİR ARTIŞ YOK"

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına konuşan Özel, şunları kaydetti:

"(Suikast iddiaları) Bize de genel başkana da bu duyumlar geliyor. Şu an koruma sayısında bir artış yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşmeye başlayınca bu durumda bir değişiklik olur mu bilmiyoruz.

Bir ara bir bakanın zırhlı aracını da yolladılar genel başkanımız kabul etmedi. Kendisi normal makam aracını kullanıyor.

Bu tehditler, seçimi bir korkutma iklimini dönüştürmeye yönelik. 

Ama bunlar boş mu çıkar… Genel başkana tehdit iddiaları konuşulduktan üç ay sonra Artvin Şavşat’ta konvoyumuza ateş açılmış ve askerimiz hayatını kaybetmişti. Bir korumamız da gözünü kaybetmişti. 

1,5 kilometre kala durdurulan minibüste belki de 500 kişiyi öldürecek kadar patlayıcı çıkmıştı.

"GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DE BİLGİSİ VAR"

Azmettiricileri Süleyman Soylu (İçişleri bakanı) olan ve yapanlara “Mesajınızı aldık, mesaj verdiniz” diyen milli savunma bakanının (Hulusi Akar) katıldığı cenaze töreninde Ankara Çubuk’ta genel başkanımız linç edilerek çıplak ellerle öldürmek istediler. İçine girdiği evi, “Yakın bu evi” diye söyleyenler oldu. Bunların bir tanesi bile cezaevine girmedi. Böyle bir ülkede yaşıyoruz.

Güvenlik güçlerinin de bilgisi var. Bize gelen istihbaratların onlarda olmaması zaten mümkün değil."

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