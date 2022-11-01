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CHP'li Özgür Özel'den flaş adaylık açıklaması: Kemal bey fedakarlığı seçer

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Masada ufacık bir sorun olsa, Kemal Bey talepkâr olmak yerine fedakârlığı seçer." dedi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 10:14
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den flaş adaylık açıklaması: Kemal bey fedakarlığı seçer

CHP'li Özgür Özel'den flaş adaylık açıklaması: Kemal bey fedakarlığı seçer
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmaylarından Özgür Özel, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkında şunları söyledi:

"Kemal Bey’in pek çok açıklaması kişisel adaylık talebi olarak okunuyor oysa CHP’nin iktidar talebi olarak okunması lazım. Siyasetteki genel akışa göre CHP’nin içinde Genel Başkan’ın adaylığı konusunda neredeyse tam mutabakat var. Ancak kararı 6’lı Masa verecek. Kemal Bey ufacık bir sorun olsa talepkâr olmak yerine fedakârlığı seçer. İktidar ve yakınları ‘Aday niye belirlenmiyor?’ diye soruyorlar. Cumhur İttifakı bundan niye rahatsız? Acele ettiriyorlarsa, belirlemeyerek iyi bir şey yapıyoruz. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu tercih etmiyor, ondan çekiniyor." 

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ' DİYORLAR AMA..."
AKP iktidarını eleştiren Özel, "Hepimiz aynı gemideyiz diyorlar ama düne kadar düşman hukuk uyguluyorlardı. Seçimlere 7 ay kala 20 yıldır yaptıklarını, özellikle de son 7 yıldır yaptıklarını bir söylemle değiştirdiklerine inandırmaları o kadar kolay değil." yorumunu yaptı.

"İNTİKAM ALMAYACAĞIZ"
Özel, "6’lı Masa iktidar olursa ne yapacak? Hesaplaşma mı yoksa helalleşme mi devrede olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“İntikam almayacağız. CHP, sosyal demokrat ve kurucu parti olduğu için zaten yapısal olarak intikam almaz. Cumhuriyet’i birlikte kurduklarımızın torunlarına vatan haini diyecek halimiz yok. Bir hesap görülecekse kanun dışı işler yapanlar şahsen bunun hesaplarını verecekler. Aileleri, yakınları, çevreleri değil."

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