Sedat Peker’in bahsettiği kaos planı devreye mi girdi? İYİ Parti’nin kurşunlanması akıllara getirdi

Türkiye’de yaklaşan seçimler öncesi siyasetin nabzı yükselirken, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan saldırı gündeme bomba gibi düştü. Saldırı, her seçim öncesi yapılan karanlık hesapların devreye girdiği yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

SEDAT PEKER ‘KAOS PLANI’NA DİKKATLERİ ÇEKMİŞTİ

Siyasiler İYİ Parti’ye ve Meral Akşener’e geçmiş olsun mesajları iletirken, olay yeri inceleme ekipleri de konuyu detaylı araştırmaya devam ediyor. Polis olayın faillerini ararken, yaşanan saldırı sonrası akıllara Sedat Peker’in ‘kaos planı’ geldi.

Sedat Peker 2021 yılında, "İzmir HDP il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız. Çok büyük bir oyun kurgulanıyor. Sokağa çıkarsanız, ortalığı yangın yerine çevirecekler. Sadece cahil olanlar, gafil olanlar ve aptal olanlar düşmanlarının kurduğu oyunun bir parçası olur" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.

Peker başka bir mesajında ise, "Tahrik eden olur Allah aşkına asla sokağa çıkmayın. Kendinizi kullandırtmayın, bakın ülke karışacak diye insanları korkutacaklar, coşkuyu verecekler. Biraz da tutuklama zaten terör örgütlerinin içinde elemanları da var derincilerin, onları da katacaklar. İyi olan şeyleri de bozacaklar. Yapmayın" demiş ve bu kaos açıklamaları olarak nitelendirilmişti.

Sedat Peker’in yaptığı açıklamalar, vatandaşların toplumsal olaylar karşısında her türlü provokasyona karşı itidalli olması gerektiğinin çağrısı olarak nitelendirilmişti.

KILIÇDAROĞLU SADAT’IN KAPISINA DAYANMIŞTI

CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT’ın önüne giderek, seçim güvenliği konusunda SADAT'ın olabilecek hamleleriyle ilgili uyarılarda bulunmuş ve buna izin vermeyeceklerini belirtmişti. Kılıçdaroğlu, "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var" şeklinde uyarılarda bulunmuştu.

ANKARA’NIN ORTASINDA CİNAYET

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in başkentin göbeğinde, bir Cuma namazı çıkışında katledilmesi birçok kesim tarafından ‘kaos planı’nın devreye girmesi olarak nitelendirilmişti. Sokakları karıştırmak isteyenler, özellikle belirli grupları karşı karşıya getirmek için çabalayanlar bu cinayet üzerinden planlarını devreye sokmak istemişlerdi.

ERDOĞAN, MERAL AKŞENER’İ HEDEF ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında "İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma" şeklinde konuşmuştu.

Bu konuşma özellikle muhalefet tarafından tepkiyle karşılanırken, sert üslubun seçimler öncesi sokağa yansımasından korkuluyordu. İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise cevap olarak tansiyonu düşürecek bir mesaj paylaşarak, ‘’Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir’’ demişti.

SONUÇ: İYİ PARTİ KURŞUNLANDI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı sabah saat 10.30 sularında kurşunlandı. İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ise doğrudan Erdoğan’ın söylemlerini ve sert üslubunu hatırlatarak, "2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, "beni kendinle uğraştırma" tehditlerinin sonucu budur" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının da bugün yaşanan saldırıyla, cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemi arasında bağ kurduğu gözlerden kaçmadı.