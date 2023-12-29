Kazayağı otu nelere iyi gelir

Kazayağı otu, otsu bir bitkidir. Ispanakgiller familyasından...160 cins ve 2400 tür içeren bu familyaya ait otlardan biri. Chenopodium, bilimsel adı ve kaz ayağına benziyor.

Yapraklarının diziliş şekli eğrelti otunu anımsatıyor ama maydonozu da anımsatıyor.

Gazyak, Kazyak, Kazayak olarak da halk arasında tanınıyor. Ana vatanı orta ve kuzey Amerika’nın güneyi. Zamanında papazlar tarafından Avrupa’ya getirildiği biliniyor.

Mevsimi kış aylarında başlayıp ilkbaharın sonlarına dek sürüyor. Solucanları yok ettiği için adına Solucanotu da deniliyor. Ya da Tenya Otu...

İyice yıkandıktan sonra yemeği ve turşusu da yapılıyor.



İŞTE YARARLARI

Taze olarak mevsiminde tüketildiğinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.

Saç derisindeki kepeklenmenin önüne geçiyor.

Tahriş olan yerleri onararak cildinizin yenilenmesine yardımcı oluyor.

Sindirim sistemini düzenleyici etkiye sahiptir, mide ülseri tedavisinde fayda sağlıyor.

Karaciğer hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor.

Kadınların regl döneminin düzene girmesinde katkısı oluyor.