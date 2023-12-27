Kaplanboğan Otu hangi hastalıklara iyi gelir

Kurtboğan otu, it boğan otu, bıldırcın otu olarak da anılıyor. Özellikle alternatif Çin tıbbında kullanılıyor. İşte yararları:

BOĞMACA

Kaplanboğan otu boğmacayla birlikte ortaya çıkan kuru öksürüğü kesiyor.

KALP HASTALIKLARI

Kalp hastalıkları için yararlı, özellikle kaygı sorunu olan hastalarda stresi azaltıyor, kalbin yükünü hafifletiyor.

GUT HASTALIĞI



Eklem ağrıları ve ayak tabanı ağrılarının azalmasına yardımcı oluyor. Bu ot aynı zamanda yine eklem bölgelerinde gut hastalığı nedeniyle oluşan şişlikleri indiriyor.

İŞTE YAN ETKİLERİ

Kaplanboğan otu zehirlenmesi olan kişilerin kalp damarları etkilenebilir. Göğüs ağrısı, yüksek kan basıncı, kalp atışlarının hızlanması zehirlenmelerin en önemli belirtisidir.

Sindirim sisteminde de sorunlara yol açar. Mide bulantısına ve hatta kusmaya neden olur. İshalde kaçınılmazdır.



Bilinçsiz kullanımı yüzde hissizlik, ağız çevresinde iğne batmasına benzer ağrı ya da sızılar yapar.



Kol ve bacakları güçsüz bırakır.

Böyle durumlarda kesinlikle doktora gidilmesi gerekir...