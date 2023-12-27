Kaplanboğan Otu hangi hastalıklara iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Kubilay Kağan Dursun
Kaplanboğan Otu hangi hastalıklara iyi gelir
Kaplanboğan otu şifalı bir bitki. Peki, hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. İşte yanıtı…

Kurtboğan otu, it boğan otu, bıldırcın otu olarak da anılıyor. Özellikle alternatif Çin tıbbında kullanılıyor. İşte yararları:

BOĞMACA
Kaplanboğan otu boğmacayla birlikte ortaya çıkan kuru öksürüğü kesiyor.

KALP HASTALIKLARI

Kalp hastalıkları için yararlı, özellikle kaygı sorunu olan hastalarda stresi azaltıyor, kalbin yükünü hafifletiyor.

GUT HASTALIĞI

Eklem ağrıları ve ayak tabanı ağrılarının azalmasına yardımcı oluyor. Bu ot aynı zamanda yine eklem bölgelerinde gut hastalığı nedeniyle oluşan şişlikleri indiriyor.

İŞTE YAN ETKİLERİ

Kaplanboğan otu zehirlenmesi olan kişilerin kalp damarları etkilenebilir. Göğüs ağrısı, yüksek kan basıncı, kalp atışlarının hızlanması zehirlenmelerin en önemli belirtisidir.

Sindirim sisteminde de sorunlara yol açar. Mide bulantısına ve hatta kusmaya neden olur. İshalde kaçınılmazdır.

Bilinçsiz kullanımı yüzde hissizlik, ağız çevresinde iğne batmasına benzer ağrı ya da sızılar yapar.

Kol ve bacakları güçsüz bırakır.

Böyle durumlarda kesinlikle doktora gidilmesi gerekir...

İlgili Haberler
Rahim kanamasını durduruyor kurt döktürüyor ve...
Her derde deva olmasını istiyorsanız hatmi çiçeğini böyle kullanın
Köpek dili otunun çok az bilinen yararları
Çikolatayla çiğ köfte yaptı marka oldu: Çiğkoftelatta
Kaşık otu felce ve romatizmaya böyle iyi geliyor
Dişe iyi gelen mucize ot ortaya çıktı
En yararlı sakız
Son Haberler
Kubilay'ı öldürenleri asan komutandan Demokrat Parti nasıl intikam aldı? Yılmaz Özdil açıkladı Gündem
Kubilay'ı öldürenleri asan komutandan Demokrat Parti nasıl intikam aldı? Yılmaz Özdil açıkladı
Tayland’ın güneyinde sel felaketi: 20 bin ev hasar aldı Dünya
Tayland’ın güneyinde sel felaketi: 20 bin ev hasar aldı
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'la ilgili şaşırtan cevaplar: Getirsinler göreyim. Dişim ağrıyordu bakamadım Spor
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'la ilgili şaşırtan cevaplar: Getirsinler göreyim. Dişim ağrıyordu bakamadım
Birden fazla evi olanlara kötü haber. Yeni kural geliyor Ekonomi
Birden fazla evi olanlara kötü haber. Yeni kural geliyor
Maden suyunun ne zaman içilmemesi gerektiği ortaya çıktı Sağlık
Maden suyunun ne zaman içilmemesi gerektiği ortaya çıktı
ESK kesimlik sığır satışı yapılacağını açıkladı. Bakalım fiyatlar düşecek mi? Ekonomi
ESK kesimlik sığır satışı yapılacağını açıkladı. Bakalım fiyatlar düşecek mi?
Çankırı’da aranan 9 şahıs yakalandı 3’ü tutuklandı Gündem
Çankırı’da aranan 9 şahıs yakalandı 3’ü tutuklandı