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Çin'den NATO'ya gözdağı: Sınırlarınızı aşmayın

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO'nun 'Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana yapmaya çalıştığı gibi diğer devletlere kendi kurallarını dayatmaya çalışmaktan' vazgeçmesini söyledi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 21:40
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Çin NATO'ya gözdağı vererek coğrafi sınırları içerisinde kalması gerektiğini hatırlattı

Çin'den NATO'ya gözdağı: Sınırlarınızı aşmayın
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lijian bugün yaptığı basın brifinginde, "NATO'nun coğrafi sınırları içinde kalması" gerektiğini ve "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana yapmaya çalıştığı gibi diğer devletlere kendi kurallarını dayatarak ittifakın yetkisini aşmaması gerektiğini" söyledi.

STOLTENBERG'DEN ÇİN'E ELEŞTİRİLER

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün yaptığı açıklamada, Pekin'in Batı ülkelerinin kritik altyapı, tedarik zincirleri ve önemli sanayi sektörleri üzerindeki "kontrolünü" güçlendirmeye çalıştığını öne sürmüştü.

Stoltenberg, sözde "otoriter devletlerin" Batı'nın "zayıflıklarını yıkıcı faaliyetlerde bulunmak için kullanmalarının engellenmesi gerektiğini" de sözlerine ekledi.

"NATO'NUN MÜDAHALECİLİĞİ ARTIYOR"

Cao açıklamasında "NATO, toplu savunma maddesini, BM ve uzmanlaşmış uluslararası kuruluşlar tarafından ele alınması gereken siber uzay ve uzay alanlarını kapsayacak şekilde genişlettiğini" söyleyerek NATO'nun sınırlarını aştığına dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca iklim değişikliği, altyapı, teknolojik yenilik dahil olmak üzere çok çeşitli sivil alanlara NATO'nun müdahaleyi hızlandırdığını, tedarik zincirleri, sağlık ve enerji alanında da müdahaleci davrandığını ifade etti.

Cao, "Bölgesel bir örgüt olarak NATO'nun coğrafi parametreleri içinde kalması ve kendisine uygun kurallar dayatmaya çalışmaması, sınırları zorlamaya, hatta aşmaya çalışmaması gerekiyor" dedi.

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