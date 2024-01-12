Çok konuşulmak reytinge yansır mı?

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve başrolünde oynadığı İnci Taneleri (Kanal D), yayınlanan fragmanlarıyla ses getirdi.

Özellikle Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansçısı Dilber’i canlandırdığı dizinin ikinci tanıtımı, sosyal medyanın yanı sıra televizyon ekranlarının da ilgisini çekti. Birçok haber bülteni ve program, fragmandaki şarkıyı söyleyen Sincanlı Erkal’ı (Erkal Sonel) ve Ergüçlü’nün dansını konuştu. Bu rol için kampa giren, Anadolu Ateşi’nde eğitmen ve dansçı olarak uzun yıllar görev alan BKM’nin profesyonel dans hocası Elif Erol’dan 4 ay eğitim alan Hazar Ergüçlü’nün performansına övgüler yağdı.

Peki, daha yayınlanmadan bu kadar çok konuşulmayı başaran bir dizinin reytinglerdeki sıralaması ne olur? Umarım, doğru zamanda doğru bir günde yayına girer ve beklentilerin üzerinde bir başarı elde eder.

Gösteri biletleri 9 dakikada tükendi

Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra tek kişilik stand-up gösterisi ‘CMXXIV’ ile ilk kez 7 Şubat’ta Zorlu PSM’de seyircisinin karşısına çıkacak.

Sezon boyunca devam edecek gösterinin Şubat ayı biletleri, satışa çıkar çıkmaz 9 dakika içerisinde tükendi. Aynı gün satılan Mart biletlerine de zam geldi. 1. kategori biletler 1980 TL’den 3200 TL’ye, VIP bilet 4400 TL’den 7500 TL’ye yükseldi. Dakikalar içinde biten biletlere gelen zammı görünce tebessüm etmeden edemedim.

Komedyen, Şubat ayı içerisinde 5; Mart’ta ise, 8 gösteri yapacak.

Hayalini Hayata Katma Okulu

Yazar ve eğitmen Zuhal Gürçimen’in ‘Hayalini Hayata Katma Okulu’ isimli yeni kitabı, Destek Yayınları’ndan çıktı.

Yazar, kitabına “Şu an yapmakta olduğunuz işi yapar mıydınız? Yine aynı eşi seçer miydiniz? Bugünkü aklınızla yapacağınız seçimleri hangi kriterlere göre belirlerdiniz?” sorularını sorarak başlıyor ve her birine cevap arıyor.

Kariyer danışmanlığında da Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olan Zuhal Gürçimen’in “Kaçınız imkânı varken o ya da bu sebeple adım atmadı?”, “Babanızın soyadından vazgeçmeyin, dünyanın bin bir türlü hâli var”, “Akıl vermeyin kimseye! Onlara kendi seslerini duymaları için imkân verin yeter” gibi tespitleri ise, eserini başucu kitaplarından biri hâline getiriyor.