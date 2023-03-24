Cumhur İttifakı, seçim ittifakı protokolünü YSK'ya teslim etti

Teslim işlemi, 2023 yılında yapılacak olan genel seçimler öncesinde gerçekleştirildi.

İttifak protokolü, seçimlerde aday gösterilecek olan partilerin belirlenmesi ve seçim kampanyası sürecindeki iş birliği gibi konuları içeriyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve ittifaka bugün katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Bayram Sakartepe ile Selçuk Geyveli, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünü YSK'ya teslim etti.

'CUMHUR İTTİFAKI, HAKLININ GÜVENCESİDİR'

MHP'li Yıldız, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir doğal sonuç olarak ortaya çıktığını belirterek, "15 Temmuz 2016, ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat, yapılan forumla perçinlenerek milli şuura dönüşmüştür. Milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşmayla somutlaşmıştır. Cumhur İttifakı, haklının güvencesidir, doğrunun tarafıdır; demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir. Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak, yeniden imar sürecini tamamlamak; gayemizdir. İttifakımız; dünya barışının, adaletin, Türk İslam aleminin güvencesidir. Gücünü ve azmini, aziz milletimizden almaktadır. Milletimizin sağduyusuna inanıyor, ferasetine güveniyoruz. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacak, yine yurt dışında da 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Seçimler, demokrasinin görünen yüzüdür; ülkemize milletimize, hayırlı uğurlu olsun" dedi.



'CUMHUR İTTİFAKI'NDA PARTİLER KİMLİĞİNİ MUHAFAZA EDER'

AK Parti'li Yavuz da AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi'nin bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı adı altında yol almaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler, kendi hükmü şahsiyetlerini ve özgür siyasi kimliğini muhafaza ederek katılmaktadırlar. Bu birliktelik koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşmaları üzerine değil; milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Bu ittifak, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli bir duruşun resmidir. Cumhur İttifakı olarak milletimizle kenetlenmek suretiyle Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye'yi her açıdan lider ülke haline getirme ve yüzyılı 'Türkiye yüzyılı' yapma azim ve kararlılığı içerisinde yol almaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Yeniden Refah Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ise 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatan ve milletin menfaatleri için Cumhur İttifakı'na katıldıklarını belirterek, "Muhterem genel başkanımız saat 18.00'de detaylarla ilgili geniş bir açıklama yapacaktır" dedi.