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Yeniden Refah Partisi AKP ile neden anlaşamadı. Fatih Erbakan canlı yayında açıkladı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Habertürk canlı yayınında AKP ile olumsuz sonuçlanan görüşmelerine ilişkin konuştu. Erbakan; "Cumhurbaşkanı yardımcılığı, milletvekili gibi bir talebimiz olmadı. Önemli olanlar prensiplerdi" dedi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 21:20
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Fatih Erbakan canlı yayında açıkladı. Yeniden Refah Partisi AKP ile neden anlaşamadı

Yeniden Refah Partisi AKP ile neden anlaşamadı. Fatih Erbakan canlı yayında açıkladı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı ile ilgili görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. 

Habertürk canlı yayınında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan şunları söyledi: 

"Adaylık için imzalar cuma akşamına kadar 3 gün içinde tamamlanır diye düşünüyoruz. Hedefimiz 200 binin üzerine çıkmak. İnşallah Pazartesi gerçekleştiririz. Biz en başından beri sizin programlarınızda da defalarca sizin sorularınız olmuştu, Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse ne dersiniz diye. Her seferinde prensiplerimizde, Milli Görüş'ün sosyal politikalarda, dış politikalarda kırmızı çizgileri var, insanlar bunun için geldiler, bunlar olmadan ittifakta yer almamız mümkün değildir; hatta biz ittifak içinde o cumhurbaşkanı adayı iktidar olduğunda ne yapacağını belirlemek lazım, mutabık kalmak lazım, kaldı ki Millet İttifakı aylarca oturdu, mutabakat metni olarak ortaya koydular.

'İMZALANMASI UYGUN DEĞİL DENİLDİ'

Müzakere yapan heyetler tarafından konuşuldu. Binali Bey gelmeden önce heyetler bir araya gelmişti. Belli bir olgunluğa geldikten sonra Binali Bey, kamuoyunda resmi bir davette bulunmak üzere geldiler. Müzakere heyetleri bunu konuşmuştu. Biz kendi amblemimizle ittifak içinde yer almamış, bu maddeler de ittifak protokolü olarak bunlara MHP'nin, AK Parti'nin müdahale edecekleri olabilir dedik kendilerine. 1 ay müzakereleri sürdürdük. İlk başta herhangi sıkıntı olmadığı ifade edilmişti. Pazartesi en son yapılan telefon görüşmesinde bunların imzalamanın uygun olmayacağı belirtildi. Prensiplerde uzlaşma, mutabakat var diyebilecektik. Bunların imzalanması uygun değil dendi.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı, milletvekili gibi bir talebimiz olmadı. Önemli olanlar prensiplerdi. bunlarda uzlaşma sağlanamadı. 

MYK'de yüzde 60'a 40 ittifaka girilmemeli yönünde görüş bildirildi."

 

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