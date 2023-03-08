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Cumhurbaşkanı adaylığı düşen Ersan Şen yeni hedefini açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Ersan Şen rotasını değiştirdi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:26
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Cumhurbaşkanı adaylığı düşen Ersan Şen hedefini koydu

Cumhurbaşkanı adaylığı düşen Ersan Şen yeni hedefini açıkladı
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Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Show Haber'e yaptığı açıklamalarda Akşener'den aldığı telefon sonrası hislerini, "Heyecanlandım çünkü beklemiyorsunuz. Gurur duydum" sözleriyle dile getirdi.

Canlı yayındaki adaylık açıklamasını ve sonraki süreci değerlendiren Şen, "Dedim ki 'Kimse aday olmayacaksa, 6'lı masada bir anlaşma çıkmıyorsa ben varım.' Dağılan masanın toplanmasına yardımcı olduk, ona hizmet ettik" diye konuştu.

"KOMPLEKSİM YOK"
Cumhurbaşkanı adayı olma isteğine değinen Şen, "Keşke devam edebilseydim. Devam edebilsek olabilir de olmayabilir de. Kompleksim yok, kendimi aşağıda görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Aday olma ihtimali gündemden düşen Şen, şimdi ise Adalet Bakanı olarak görev alma hedefinden söz etti.

"Bana milletten, memleketten, devletten, seçilenden böyle bir talep gelirse seve seve Adalet Bakanı olarak hizmet isterim" ifadelerini kullanan Şen, "Buna kimse kapıyı kapatamaz ki" dedi.
 

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