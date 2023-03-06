Ersan Şen'in kimlerin avukatlığını yaptığı ortaya çıktı . Yolsuzlukları açıklamakla ünlü gazeteci Seher Sultan paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan kalkması sonrası Habertürk canlı yayınında çarpıcı bir çıkış yapan Prof. Ersan Şen İYİ Parti’nin aday olma çağrısı yaptı. Hukukçu Şen sonrasında ise “Program arasında sayın Buğra Kavuncu aradı, 'Sayın Genel Başkan Akşener sizinle görüşmek istiyor' dedi. Görüştüm, kendisi dedi ki 'ciddi misiniz', ben de 'ciddiyim' deyince, 'gelin görüşelim' dedi” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ise daha sonra yaptığı açıklamada görüşme talebinin istişare amacıyla iletildiğini belirterek, “Bir TV yayını sırasında Sayın Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle genel başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir" dedi.

ERSAN ŞEN’İN KİMLERİN AVUKATLIĞINI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

İyi Parti’den aday olmak için canlı yayında çağrı yapan Ersan Şen’in kimlerin avukatlığını yaptığı ortaya çıktı. Gazeteci Seher Sultan, Şen’in adaylık çıkışı sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun neden kara para vurgusu yaptığını paylaştı. Sultan, Şen’in Handikap operasyonu firarisi eski spor yorumcusu Tolgay Alparslan’ın olduğunu söyledi. Sultan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Alparslan ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu, Ersan Şen’in cumhurbaşkanı adayı olurum çıkışından sonra neden kara para vurgusu yaptı hemen bir kuple belgeleriyle kanıtlayayım.

Ersan Şen’in müvekkilleri arasında Türkiye’nin en büyük kara para yasadışı bahis operasyonunun kilit ismi Tolga Alpaslan var. Eski spor yorumcusu Alpaslan yasadışı bahisin futbol sac ayağının en önemli ismiydi. Handikap Operasyonu’ndan beri firaridir.

İstanbul’da Handikap operasyonunun 236 sanıklı davasının mahkemesi hala sürüyor. Türkiye kara parada gri listede ise bu operasyondaki isimlerin Avrupa’ya kaçıp işlerini sürdürmesi yatıyor. Dosyanın 780 sayfa Polis Fezlekesi vardı.

Handikap Operasyonu’nun mahkeme kayıtlarında şu an firari Tolga Alpaslan’ın avukatı Ersan Şen. 236 sanıklı dosyanın 214’ncü sanığı. Bilin bakalım Tolga Alpaslan’ın tabii ki İngiltere’de şirketi var. Hiç sekmez.

Tolga Alpaslan şu an Romanya’da yasadışı bahis ve restoranında elde ettiği suç gelirini aklamakla meşgul. Şimdilik kısa versiyonunu yazıyorum. Alpaslan benim Falyalı cinayetinden beri radarımda! İşte İngiltere’deki şirketin belgesi!

Kemal Kılıçdaroğlu, “Londra’da kara paracıların evleri, sokakları var” dediğinden beri gazeteci olarak kimin ne mal varlığı var hepsini araştırdım. Notlarımdan kitap olur. Kılıçdaroğlu, öyle bir panik yarattı ki 2 milyon takipçili hesabını kapatan yasadışı bahisçi bile var.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirebileceğim tek konu muazzam bir çıkış yaptı Londra’da kara paracılar diye. Ancak tetiklediği ekosisteme dair daha tutarlı bir belgeleriyle yayınlasa daha etkili olurdu. Şu an neden hedef olduğunu daha net anlayabilirdiniz. Kendini de zora soktu.

Sedat Peker, isim isim anlatır biz gazeteciler belgelerdik. Kılıçdaroğlu, bütüncül anlatıp altını doldurmayınca haliyle öncelikle benim gibi kara paracıların korkulu rüyası gazeteciyi de hedef tahtası haline getiriyor, kendini de zora sokuyor.

ERDOĞAN’IN 3. DEFA ADAY OLABİLECEĞİNİ SAVUNMUŞTU

Prof. Dr. Ersan Şen, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. Defa aday olabileceğini savunmuştu. Şen’in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

“Buradaki cevabım şu; iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir, hem süresini tamamlayamadığı için ve hem de yönetim sistemi değiştiğinden gerip nevi şahsına münhasır bir çift balılık vardı doğru ama eski yönetim sistemindeki 2'li 3'lü kararnamelerin terk edilip başbakanlığın kaldırılıp yepyeni bir devlet başkanlığı sistemi konulunca kanaatimce geçici maddeye de ihtiyaç olmaksızın mevcut Cumhurbaşkanı'nın adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilecektir. Bunun için seçimin yenilenmesine, erkene alınmasına gerek yok, kıyamet de koparmaya gerek yok. Bir tartışmaya gerek yok.

Baktığınız zaman görev süresi dolmadan bu insanın elinden cumhurbaşkanlığını almışsınız. Ve yeni yönetim sistemi getirmişsiniz. Yeni sistem ile bu mekanizmayı sıfırlamışsınız. Onun seçilemeyeceğine dair madde koymadığınız takdirde o seçilir.”

EVİDEN AYAKKABI KUTUSU İÇİNDE PARALAR ÇIKAN HALKBANK’IN ESKİ GENEL MÜDÜRÜNÜN AVUKATLIĞINI DA YAPTI

17 Aralık 2013 yılında yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Halkbank’ın eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde yapılan aramada ayakkabı kutusu içinde paralar bulunmuştu. Operasyonun sembol görüntüsü haline gelen ayakkabı kutularının sahibinin avukatlığını yapan isim ise Prof. Dr. Ersan Şen olmuştu. Savcılık operasyon sonrası açılan soruşturmaya takipsizlik kararı vermişti.