Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'de metamfetamin salgını var

Videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Türkiye’deki uyuşturucu tehlikesinin boyutlarına değindi. Partisinin Yoksulluk Dayanışma Ofisi sorumlusu Hacer Foggo’yla birlikte kamera karşısına geçen Kılıçdaroğlu, uyuşturucunun pençesine düşen gençlere dikkat çekti.

“TÜRKİYE'DE BİR METAMFETAMİN SALGINI VAR”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında “Türkiye'de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın ‘okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu” ifadelerini kullandı.

“GENCECİK ÇOCUKLARIMIZ UYUŞTURUCUNUN AĞINA DÜŞÜYOR”

Paylaştığı videoda ise ailelerin büyük tehdit altına olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Evlerin içinde bir yürek yangını var. Gencecik çocuklarımız evlatlarımız uyuşturucunun ağına düşüyor. Ailelerimiz çaresiz, bir yanda evlatları, bir yanda hayatın türlü zorlukları. Peki bu evlatlarımızın zehirlenmesinin ana kaynağı nedir? Bu acılı, sıkıntılı aileler sokaklarına uyuşturucu girmesin diye mücadele ediyorlar. Ama mevzu sokakta değil. Sokak mücadelesiyle bu sorun çözülemiyor” dedi.

“HER TÜRLÜ KARA PARANIN ÜLKEYE GİRMESİNE GÖZ YUMDULAR”

“Mevzu çok daha büyük ve derin bir yerde” diyerek sebebini detaylı olarak açıklayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki, Beyt-ül mal'e el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir. Kaynağını sormayacağım' dediler. Bu kirli parayı, yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan, onları Türkiye'ye davet edersen, her türlü imkanı sağlarsan doğal olarak sahipleri de o parayla birlikte Türkiye'ye gelir.

“İSTANBUL'U, DÜNYA SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ÇATIŞMA ALANINA DÖNDÜRDÜLER”

* Sonuç, dünyanın her köşesinden, ne kadar uyuşturucu baronu, uyuşturucu çetesi varsa paralarıyla birlikte İstanbul'a geldiler ve yerleştiler. Sonra kafelerde, AVM'lerde birbirleriyle çatışmaya başladılar. İstanbul'u, dünya suç örgütlerinin, uluslararası mafyanın, uyuşturucu baronlarının çatışma alanına döndürdüler. Bu yüzden çocuklarımız, özellikle çaresiz ve arayış içerisindeki çocuklarımız bu tepeden aşağıya yayılan pisliğin hedefi oldu. Sonuç, kaynağı belirsiz kara para böylece sokaklara uyuşturucu olarak indi.”

“UYUŞTURUCUNUN HER TÜRÜYLE SAVAŞMAMIZ LAZIM”

Türkiye'nin sokaklarında her gelir grubuna göre uyuşturucu satıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, metamfetamine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “Metamfetamin, sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Sıvı olarak Türkiye'ye getiriliyor, Türkiye'deki laboratuvarlarda özellikle İstanbul'daki laboratuvarlarda kristale çevriliyor. Dünyada uyuşturucu ile mücadele eden tüm kurumların ortaklaştığı bir nokta var. Metamfetamin dünyanın kabusu olacak. Çünkü, bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksek olan sentetik bir uyuşturucu. Kimyasallar karıştırılarak küçük laboratuvarlarda üretiliyor. Çok ucuz olduğu için çok hızlı yayılıyor. Uyuşturucunun her türüyle, özellikle de met ile savaşmamız lazım. Bu ailelerimizi, gençlerimizi, sokaklarımızı savunmak için vereceğimiz çok önemli bir savaş” diye konuştu.

“BREAKING BAD SÜLEYMAN, ÜLKENİN ÇOCUKLARININ ZEHİRLENMESİNE GÖZ YUMMUŞTUR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da eleştiren Kılıçdaroğlu, “Gelelim, ‘okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın' diyen nam-ı diğer fotoroman Süleyman'a… O da fotoromancı ya. Saray da çok iyi biliyor ki, bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin her şeye göz yumacağız' dediler ve göz yumdular. Bunlar; onunla, bununla poz veren -gençlerin diliyle söyleyeyim- Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara” dedi.

“GENCECİK EVLATLARIMIZ İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımızla da konuştuk, bu sokaklarda çocuklarımız için, gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi, ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun ardından konuşan Hacer Foggo da özellikle yoksul mahallelerdeki metamfetamin tehlikesinin boyutlarını anlattı.

“TÜRKİYE'Yİ BU KİRLİ OYUNLARIN TAMAMEN DIŞINA ÇIKARACAĞIZ”

Videoda son olarak Kılıçdaroğlu, “Bütün vatandaşlara sözüm var. Türkiye'yi bu kirli oyunların tamamen dışına çıkaracağız. Eğer Türkiye'ye para gelecekse, temiz para gelecek. Yine sözüm var, gençlerimizi onların elinden çekip kurtaracağız” dedi.

* Kılıçdaroğlu'nun gönderme yaptığı, tüm dünyada çok konuşulan Breaking Bad adlı dizide metamfetamin üreterek uyuşturucu ticareti yapan bir öğretmenin hikayesi anlatılıyor.

Metamfetamin Nedir?

Metamfetamin uyuşturucu maddeleri arasında stimülan olarak da bilinen, sinir sistemindeki hücreleri uyararak etki gösteren bağımlılık yapıcı maddelerden biridir. Genel olarak hap formunda bulunabildiği gibi toz formunda da bulunur. Toplumda kristal, buz, meth, ice gibi isimlerle anılan metamfetamin, kişinin psikolojik duygu durumunda ani yükselmelere yol açabildiği gibi etkisinin sönmesiyle birlikte kişide depresyon veya uykusuzluk gibi psikolojik koşullara neden olabilir. Bu anlamda keyif verici etkisinin devamlılığını sağlamak adına pozitif pekiştirme etkisiyle bağımlılık yaratabilir.