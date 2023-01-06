TOGG’un fiyatıyla ilgili bomba iddia

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, yerli ve milli otomobili TOGG bu yıl içinde yollara çıkmış olacak.

TOGG’la ilgili iddialar gelirken fiyatının ise 1 milyon TL’yi geçebileceği iddia ediliyordu. Yapılan

Yapılan son düzenleme tüm hesapları değiştirdi. Bilindiği üzere hükümet kısa süre önce elektrikli otomobilleri kapsayan bir ÖTV güncellemesine gitmişti. TOGG’un da aralarında bulunduğu sınıftan alınan ÖTV oranı büyük oranda düşürüldü.

700 BİN TL

Düzenleme sonrasında TOGG’un günümüz koşullarıyla 700 bin TL civarında bir etiketle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu fiyat mevcut şartlar için müthiş bir rakam diyebiliriz. Uzmanlar TOGG’un satışa çıktığı dönemde de piyasaya göre çok ucuz olacağını ifade ediyorlar. Böylece diğer otomobil devleri de öyle ya da böyle fiyatları indirmek zorunda kalacaklar. Kullanıcılar, galerilerin TOGG modellerini toplayıp, fahiş fiyatlarla satılmasının önüne geçilmesi için bir düzenleme bekliyorlar.