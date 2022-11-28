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Son dakika. Bakan Bilgin açıkladı: Asgari ücret takvimi yarın belirlenecek

Son dakika... Bakan Bilgin, yarın işçi ve işveren sendika başkanlarıyla görüşecek.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 20:53
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Son dakika. Bakan Bilgin açıkladı: Asgari ücret takvimi yarın belirlenecek

Son dakika. Bakan Bilgin açıkladı: Asgari ücret takvimi yarın belirlenecek
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Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşecek.

Asgari ücret zammında milyonlarca çalışanın gözü kulağı yıl sonuna kilitlenirken dikkat çeken açıklama geldi. 

Bakan Bilgin'in yarın içi ve işveren sendika temsilcileriyle görüşeceği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek.

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muhalefet adam
28.11.2022 20:56
Bugün EYT liyi görmezden gelenler yarın seçimde kendini sandıkta göremez.  
 
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