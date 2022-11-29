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Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var

Asgari ücret zammının açıklanmasına sayılı günler kalırken, işçi ve işveren kesiminin aklındaki rakamlar da belli olmaya başladı. İşçi temsilcisi Türk-İş asgari ücrette 10-13 bin liraya sıcak bakarken, işveren temsilcisi TİSK ise 8-8 bin 500 TL arasında bir ücretle masadan kalkmayı düşünüyor.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 21:25
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İşçi ve işveren kesiminin asgari ücret pazarlığında değerlendireceği rakamlar belli oldu

Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
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Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre enflasyonun yüzde 85’i bulması nedeniyle haziranda artan asgari ücretin eridiğini söyleyen yurttaş, 10 bin liradan az olmamasını savunurken sendikalar 10-13 bin lira talebiyle masaya oturmayı planlıyor. İş dünyası ise 8-8 bin 500 TL’ye sıcak bakıyor.

Türkiye’de asgari ücrete yakın maaş çalışanların oranı yüzde 60 civarında. Bu nedenle zam çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Yeni yıl zammı için görüşmeler yaklaştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7-8 veya 9 Aralık’ta toplanacak. Komisyonda, çalışanları Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş; işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Sendikalar görüşmeler başlayana kadar rakam vermeme taraftarı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde rakam konuşmanın işçi tarafına zarar verdiğini ve tüketiciye zam olarak yansıdığını, masaya oturmadan rakam açıklamayacaklarını belirtirken alınan bilgilere göre sendika içinde bekâr bir çalışanın yaşama maliyetine vurgu yapılıyor. Bu rakam da 9 bin 700 TL civarında. Ancak yüksek enflasyon ortamında bu rakamın işçi için az, işveren için çok olduğunu da bilen sendika yöneticilerini bu yıl zor geçecek görüşmelerin beklediği belirtiliyor.

DİSK BU HAFTA AÇIKLAYACAK

Tespit Komisyonu’nda bulunmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise aralık ayının ilk günlerinde resmi talebini açıklayacak. Başkan Arzu Çerkezoğlu, “İki asgari ücretlinin çalıştığı eve en azından yoksulluk sınırına denk bir maaş girmeli” diyor. DİSK’in açıkladığı yoksulluk sınırı ise 26 bin 123 lira. Buradan hareketle en az 13 bin TL talep edilmesi bekleniyor.

Asgari ücrette esnafın da kafası karışık. İstanbul Şişli’de 6 yıldır kafe işleten Metin T, “Asgari ücrete çalışacak eleman bulamıyoruz. Ama bunun üstünde de ödeme yapamıyoruz. Zamlansın istiyorum gerçekten ayıp bir ücret haline geldi. Ama o zamlı ücretle ben eleman çalıştıramam. Bizi çıkmaz bir sistemin içine soktular” diye konuşuyor.

"10 BİN LİRADAN AZ OLMAMALI”

Türkiye Esnaf ve Sanaatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise “Asgari ücretteki zam bütün personele yansıyacak. Vergi indirimi şart. Zam enflasyonun üstünde olmalı” diyor.

Yurttaşın da asgari ücret talebi 10 bin lira civarında.

- Ayşegül Y: Üniversite mezunuyum asgari ücretle ise başlarsın sonra yükselir diyorlar. Maaşı yükselmişlere bakıyorum 6 bin 500 TL alıyorlar. Bu işe gitmek için bir mont, bir bot alsam zaten 2 bin 500 TL. En az 10 bin TL kazanmayacağım bir işte çalışmam.

- Feyat Güzel: Kirama 6 ayda iki kere zam yapıldı. Yılda bir gelen ücret zammı yetmez. En az 10 bin TL olmalı ve 4 ayda bir yeniden görüşülmeli.

- Adem T.: En az 10 bin TL olmalı. Ocakta yine her şeye yüzde 80 zam gelirse asgari ücret zammı bir işe yaramaz.

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Tozanlı
29.11.2022 22:22
Deveye demişler ki yokuşu mu seversin, inişi mi ?Deve demişki Düz ovalara,yollara kırağı mı indi ?!. Yani bu uçurumlar hep işciye hep emekliye! O zaman bizler sizleri niye seçiyoruz ? Niye orda bulun  
 
Halil
29.11.2022 22:19
İşçileri askeri ücret liyi hep kandırıyor lar kendileri ceplerini dolduruyor  
 
1950
29.11.2022 21:41
Aylardır söyledim 10 bin, ama enflasyonda Gözkaya düşürülmeli, Buda devletin harcamalar kısılarak mümkün, özellikle de gereksiz beton mekanlar, hele de hiç zorunlu olmayanlar  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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