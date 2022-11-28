Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı

Aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonu öncesi 2023 asgari ücret artışına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor…

"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 40 - 50 ARASINDA ZAM OLUR”

Kocaeli Üniversitesi’nde konuşan Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 6 aylık enflasyonun üzerine refah payının koyularak yeni asgari ücretin açıklanacağını belirterek artışın yüzde 40- yüzde 50 artış olabileceğini söyledi.

Destici şu ifadeleri kullandı:

“Kasım ayı enflasyonu belli olduktan sonra tabii aralık ayı enflasyonu da görüldükten sonra tahmin ediyorum ki, son 6 aylık enflasyon rakamının üzerine yüzde 15-20 de refah payı koyularak asgari ücret açıklanacaktır. Ben bu artışın genel itibariyle yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını ve böyle olacağını da tahmin ediyorum.” (DHA)