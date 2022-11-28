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Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı

Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milyonların beklediği asgari ücret artışı ile ilgili konuştu.6 aylık enflasyon rakamının açıklanmasının ardından üzerine koyulacak refah payı ile artışın yüzde 40-50 arasında olması gerektiğini söyledi…

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 19:35
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Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı

Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
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Aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonu öncesi 2023 asgari ücret artışına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor…

"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 40 - 50 ARASINDA ZAM OLUR”

Kocaeli Üniversitesi’nde konuşan Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 6 aylık enflasyonun üzerine refah payının koyularak yeni asgari ücretin açıklanacağını belirterek artışın yüzde 40- yüzde 50 artış olabileceğini söyledi.

Destici şu ifadeleri kullandı:

“Kasım ayı enflasyonu belli olduktan sonra tabii aralık ayı enflasyonu da görüldükten sonra tahmin ediyorum ki, son 6 aylık enflasyon rakamının üzerine yüzde 15-20 de refah payı koyularak asgari ücret açıklanacaktır. Ben bu artışın genel itibariyle yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını ve böyle olacağını da tahmin ediyorum.” (DHA)

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Hakan
28.11.2022 20:08
Ülkeye bak desticiye kalmiş binde 1 oyun yok ne sıfatla açıklama yapıyorsun , seni fotoya almiyorlar elini sıkmıyorlar , bi kenarda bekleyen destici aciklama yapiyor ? Komedi ki ne komedi  
 
Adalet Hukuk Liyakat
28.11.2022 20:03
Ne işsizlikten ve işsizliğin ne hal aldığından, gençlerde ve ailelerinde yarattığı travmalardan, nede yüksek enflasyondan ve nedenlerinden haberi var. Liyakat gerçekten çok önemli.  
 
İ.r
28.11.2022 19:47
Açıklanan enflasyona kim inanıyorki senin dediğin bir lütuf gibi gösteriliyor. Maaşlar kur korumalı odensin. Hakkaniyeti ol sun  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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