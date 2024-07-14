Cunda Adası’ndaki esnaf vize için bekleyenleri eleştirdi: “Biz sinek avlıyoruz, Yunanların cebini dolduruyorlar”

Cunda Adası'nda bir esnaf, vize için bekleyen insanların görüntülerini paylaşarak dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Esnaf, “Biz Cunda’da sinek avlıyoruz; millet milli sermayeyi Yunanların cebine dolduruyor.” diyerek durumu eleştirdi.

VATANDAŞLAR, ESNAFI HAKSIZ BULDU

Esnafın paylaştığı gönderiye yorum yapan vatandaşlar, Cunda Adası'nda fiyatların Yunanistan'a göre daha pahalı olduğunu ve özellikle yerli turistlere ekonomik olarak zorluk çıkardıklarını düşünerek haksız buldu.

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TATİL ARTIK HAYAL OLDU!

Ege veya Akdeniz bölgesinde tatil yapmak isteyen 7 yaşında çocuğu olan 3 kişilik bir ailenin, 5 gecelik konaklama için en az 16 bin 500 lira harcaması gerekiyor. Tam pansiyon ve her şey dahil hizmet sunan orta segment otellerde bu tutar 150 bin liraya kadar çıkabiliyor. Lüks segment otellerde ise bu rakam 200 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

ERKEN REZERVASYONA DEV ZAM

Türkiye'de yaz tatili fiyatları, erken rezervasyon döneminde yüzde 80'e varan artışlarla dikkat çekiyor. Özellikle 5 gecelik tatil paketlerinin bedeli 200 bin liraya kadar çıkabiliyor. Alman turistler için uçak dahil Antalya'da 5 gecelik otel tatili paketi 500 Euro'ya sunulurken, yerli turistler aynı fiyata sadece oda kiralayabiliyor.