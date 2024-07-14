Yabancılara konut satışında büyük hata. Faturası ağır oldu

Düzenleme: Kaynak: EmlakKulisi
Yabancılara konut satışında büyük hata. Faturası ağır oldu

Konut satışlarının düşüşe geçtiği şu dönemde yabancılar ise konut almak yerine satışa geçmeye başlaması dikkat çekti.

Piyasa Analisti Selçuk Ergin'den ise yabancıya konut satışında yapılan hatayı dile getirdiği bir paylaşım geldi.

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KONUT PİYASASINDA DARBOĞAZ

Konut satışları düşmeye başlarken konut fiyatlarındaki artış enflasyonun altında kaldı. Konut kredi faizleri artarken vatandaşların ev alması ise her geçen gün zorlaşmaya başladı. Vatandaşlar artık konut alımını yatırım aracı olarak görmekten vazgeçerken yabancıların da konut almak yerine satmaya başlaması ile emlak sektörü darboğaza girdi.

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YABANCILAR VATANDAŞLIĞI BEDAVALA GETRİDİ

Vatandaşlık verilmesi karşılığında yabancılara konut satışı satışına izin verilmesi konusunda yapılan hataları Piyasa Analisti Selçuk Ergin sosyal medya hesabından değerlendirdi. Yabancıların artık konut almak yerine aldıkları konutlara satarak kar elde etmeye başladıklarına değinen Selçuk Ergin konut alana vatandaşlık hakkı tanınmasının çok yanlış bir dönemde yapıldığını vurguladı.

Selçuk Ergin tamamen vazgeçilmese de bu uygulamanın en kötü ihtimalle geçici olarak durdurması gerektiğini söyledi.

Selçuk Ergin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de enflasyonun göz göre gelirken, enflasyon yetmiyor gibi bir de talep artışının eklendiğini belirtti. Ergin bir çok yabancının bu şekilde vatandaşlığı bedavaya getirdiğini, üstüne de kar eklediğini vurguladı.

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