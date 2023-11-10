Tuzlaspor'dan bilet açıklaması. 'Fahiş fiyat' iddialarına yanıt geldi

Tuzlaspor, belirlediği bilet fiyatları hakkında açıklama yaptı.

Tuzlaspor'dan bilet açıklaması. 'Fahiş fiyat' iddialarına yanıt geldi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, son günlerde kendi evindeki maç biletlerinin fiyatlarıyla gündemde.

İstanbul ekibi, konuyla ilgili gündeme gelen "pahalı bilet" iddialarına cevap verdi.

Tuzlaspor'un açıklaması şu şekilde:

-Murat Ağırel tarafından 31 Ekim akşamı Halk TV canlı yayınında Kulübümüz Tuzlaspor'u karalamaya yönelik kampanya başlatılmış olup hukuki dayanaktan ve ispat edilmesi mümkün olmayan iddialar ileri sürülmüştür. Kulübümüzün müsabakalarda stadın tamamına ait biletleri fahiş fiyatlar ile satarak para akladığı yönündeki gerçek dışı iddialar ilk günden beri tarafımızca reddedilmiştir. Canlı yayında yüksek fiyattan satılmış olduğu iddia edilen biletlerin, Passolig tarafından tanınan ücretsiz davetiyeler olduğu ve yüksek fiyat belirlemenin tek amacının tribün avantajını korumak olduğu Kulübümüz tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile Kulübümüz müsabakalarında satılan bilet ve elde edilen toplam gelir arasında herhangi bir anormallik tespit edilmediği kamuoyuna duyurulmuştur.

Passolig tarafından yapılan açıklamada ise müsabaka biletlerine ilişkin sürecin nasıl ilerlediği detaylı olarak açıklanmış, ilk kamuoyu açıklamamızda da belirttiğimiz üzere ev sahibi kulübün, hasılat tutarı kadar Passolige fatura kestiği ve kesilen fatura sonrası ilgili hasılat tutarın kulübün hesabına ödendiğini belirtmiştir. Kulübümüzüm 6 maçta 567 seyirciden toplamda 98 bin 987 lira hasılat elde edildiği açıklanmıştır.

Murat Ağırel tarafından başlatılan karalama kampanyasının herhangi bir dayanağının olmadığı hususu bu konuda yetkili resmi kurumların açıklamaları ile sabit olmuştur. Bilet satılmasına izin verilmeyen bölgeleri satılmış bilet olarak göstererek algı operasyonu yapan Murat Ağırel hakkında maddi ve manevi zararlarımızın tazmini için yasal yollara başvurulduğunu bildiririz.

Daha önce de belirttiğimiz üzere, yeterli bilgi ve belge bulunmaksızın bilgi eksikliğiyle yahut bilinçli olarak Kulübümüzü karalamaya destek verenler hakkında da her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

İlgili Haberler
Tuzlaspor soruşturma dinlemiyor. Giresunspor maçı biletleri 5 bin TL
Passolig, bilet fiyatlarıyla da gündem olan Tuzlaspor'un maç gelirini açıkladı
Kara para iddiası üzerine Tuzlaspor'a soruşturma başlatıldı
Cüneyt Özdemir: Tuzlaspor olayından sonra TFF yönetimi bitmiştir. Haklarında soruşturma açılmalıdır.
Öne Çıkanlar
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Son Haberler
Zehir tacirinin evinde ve aracında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi Gündem
Zehir tacirinin evinde ve aracında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Bolu’da zincirleme kaza: 5’i çocuk 9 yaralı Gündem
Bolu’da zincirleme kaza: 5’i çocuk 9 yaralı
Kayıp fabrikatörün cinayetinde katil en yakınından çıktı. Cesedi ortadan kaybetmek için 5 adam tutmuş Yaşam
Kayıp fabrikatörün cinayetinde katil en yakınından çıktı. Cesedi ortadan kaybetmek için 5 adam tutmuş
İnternet sitesi kapatılabilir. RTÜK'ten DW Türkçe'ye 72 saat mühlet Gündem
İnternet sitesi kapatılabilir. RTÜK'ten DW Türkçe'ye 72 saat mühlet
Mardin'de uyuşturucuya 11 tutuklama Yaşam
Mardin'de uyuşturucuya 11 tutuklama
Refüje çarpan otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı: 4 yaralı Gündem
Refüje çarpan otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı: 4 yaralı