Depremzedeler için çalışmayan kepçeler Atatürk Havalimanı için çalıştı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde on binlerce bina yıkılırken, on binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Depremden etkilenen bölgelerde kepçe ve vinç ihtiyacı hayati önem taşırken, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kepçeler durmadan çalıştı.

İBB ve Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, Atatürk Havalimanı'nda kepçelerin çalışmasına isyan etti.

Ataman, "Kepçeler depremzedeler için değil, Atatürk Havalimanı için çalıştı, çünkü deprem bölgesinde rant yok" ifadelerini kullandı.

Ataman paylaşımında şunları söyledi:

"Kepçeler depremzedeler için değil, Atatürk Havalimanı için çalıştı “ÇÜNKÜ DEPREM BÖLGESİNDE RANT YOK”

Yandaşı zengin etmek yok Milletin gerçek hizmetkarı biziz. Beton lobicileri utansın"