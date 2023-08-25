Mehmet Şimşek'in kumpir haberine birbirinden ilginç yorumlar

Editör : Abdullah İstenci

Merkez Bankası, politika faizi 750 baz puanla artışla yüzde 17,5’ten yüzde 250 seviyesine yükseldi.

Faiz kararı sonrası dolar ve euroda düşüş görüldü.

Faiz kararının ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Ankara’daki bir AVM’de kumpir yemesi tekrar gündem oldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Mehmet Şimşek’in kumpir haberini yediği kumpirin fiyatına bağladı.

“BİR KUMPİR YEDİ GERÇEĞİ GÖRDÜ”

Sosyal medyada faiz kararının ardından, “Artık kumpir kaç paradıysa ağır gelmiş olmalı ki faiz kararını fena verdi”, “bir kumpir yemesi halimizi anlamasına yetti”, “bir ara da kebapçıya mı gitseniz”, “ekonomi bakanı halk içine çıktı, bir kumpir yedi gerçeği gördü”, şeklinde paylaşımlar yapıldı.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları;