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Kızılay, depremin dördüncü günü yatırım planı yapmış! Altın, gümüş ve borsa...

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Kızılay, artık altın, gümüş ve borsada yatırım yapabilecek, parasını katılım bankalarında değerlendirebilecek. Canlı yayında 115 milyar bağış Kızılay ve AFAD için toplanmıştı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 08:40
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Kızılay, depremin dördüncü günü yatırım planı yapmış!

Kızılay, depremin dördüncü günü yatırım planı yapmış! Altın, gümüş ve borsa...
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Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Kızılay, artık altın, gümüş ve borsada yatırım yapabilecek, parasını katılım bankalarında değerlendirebilecek. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kızılay’ın yönetimi 27 Aralık 2022’de Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı yetkilerle yatırımlarının yeni şekillerini vermek için bir araya geldi. Kahramanmaraş depremlerinin dördüncü günü olan 9 Şubat 2023’te Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yatırımcılarıyla paraları nerelerde değerlendireceklerine dair düzenlemelerin bilgisi paylaşıldı.

9 Şubat’ta yayımlanan “Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (KBG) güncel içtüzük tadil metni” ile Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin daha önce tüzüğünde yer alan “fon, altına, diğer kıymetli madenlere, diğer kıymetli emtialara yatırım yapamaz” maddesi tüzükten çıkarıldı. Böylece kurumun altın, gümüş yatırım araçlarına yatırım yapabilmesinin önü açıldı. Kızılay nakit parasını bundan sonra faizsiz bankalarda yani katılım bankalarında değerlendirecek.

BORSADA DA YATIRIM

Şirket ayrıca yatırımlarına ilişkin başka kararlar da aldı. “Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (KBG) güncel ihraç belgesi” ile Kızılay nakit yatırımların ise faizsiz bankacılık sisteminde yani katılım bankalarında tutulabileceğine dair değişiklikleri yayımladı. 

Bu belgede Kızılay yatırımlarının en fazla yüzde 20’lik kısmını da Borsa İstanbul’da (BİST) değerlendirebileceği bilgisi paylaşıldı.

Karardan bir hafta sonra 15 Şubat’ta “Türkiye Tek Yürek” başlığıyla  düzenlenen Yardım kampanyasında 115 milyar 146 milyon TL bağış toplandı. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili yıkan depremde 43 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti; binlercesi sakat ve evsiz kaldı.

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