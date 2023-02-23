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Canlı yayınında depremzedeler: Çadır yok. Naylon seralarda kalıyoruz. Orada acıları yaşayan vatandaşlar yalanlara inanmıyor artık

Depremzedeler çadır yokluğundan isyan ediyor. Hatay'da Fox Tv muhabirinin canlı yayınında konuşan depremzedeler "Çadır yok. Seracılık yaptığımız naylon seralarda kalıyoruz, sabaha yataklarımız ıpıslak oluyor" dedi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 09:08
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Hatay'da depremzedelerin isyanı: Çadır yok. Naylon seralarda kalıyoruz

Canlı yayınında depremzedeler: Çadır yok. Naylon seralarda kalıyoruz. Orada acıları yaşayan vatandaşlar yalanlara inanmıyor artık
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Güneydoğu Anadolu’da meydana gelen depremlerde Hatay’da da büyük bir yıkım meydana geldi. Enkaza dönen Hatay’da birçok vatandaş bu bölgeye yardım gelmediğini ve çadır eksikliği yaşandığını söylüyor. Büyük depremin ardından yaşanan 6.4’lük depremde de vatandaşlar çadır yokluğundan hasarlı evlerine girmiş ve yaralanmıştı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılay ile ilgili sözlerinden sonra vatandaşların çadır eksikliğini canlı yayında belirtmeleri sosyal medyada gündem oldu. 

Hatay’da bulunan vatandaşlar da Fox Tv’nin canlı yayınında bölgede çadır eksikliği yaşandığını belirtti.

“BİR ÇADIRDA 19 KİŞİYİZ”

Bir çadırda 19 kişi yaşadıklarını belirten bir depremzede, “Bir çadırda 19 kişiyiz. Lavabo yok, su yok bir şey yok. Biz seracılık yapıyorduk. Biber ekiyorduk, biberleri koparttık seraları çadır yaptık içinde yatıyoruz. Akşamları terliyor çadır. Sabah uyanınca yataklarımız su olmuş, naylon terliyor buhardan dolayı” dedi.

"ÇADIR YOK, NAYLON SERALARDA KALIYORUZ"

Sera naylonun altında yaşadıklarını ifade eden bir başka depremzede ise “14-15 gündür böyle yaşıyoruz. Hanımlar kızlar açıkta gidiyor lavaboya. Banyo bile yapmadık hala 2-3 hafta. Hepimizin çadır ihtiyacı var” dedi.

KILIÇDAROĞLU DA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Söz konusu durum üzerine geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu “Devlet nerede? Çadır üretemeyen, bulamayan bir ülke konumuna geldik. Kızılay’ı AFAD’ı çökerttiler” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine sinirlenen Erdoğan ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde Kılıçdaroğlu’na yönelik şu ifadeleri sarf etmişti:

"Çıkmış bir tanesi Kızılay nerede, ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Be ahlâksız, be adi, be namussuz; günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemek ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu?

TOPLANAN BAĞIŞLAR NEREYE GİTTİ?

Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye yardım yapılırken depremzedeler için bağış “Türkiye Tek Yürek” ortak yayını televizyon kanallarında canlı yapıldı. Bağışların AFAD ve Kızılay’a aktarılacağı bildirildi. 86’sı kamu kurum ve bankalarından 115 milyar lira toplandı. Ancak bu yardımların ardından hala çadır, barınma, beslenme gibi sorunların olması tepki çekti. Depremzedeler her gün isyan ediyor. 

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