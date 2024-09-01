‘Deha’da oyunculuk şovu izleyeceğiz

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı Show TV’nin yeni dizisi ‘Deha’nın ilk tanıtımı yayınlandı. ‘Dünyanın binbir türlü hali var. Ne demişler; babana bile güvenme!’ sloganıyla görücüye çıkan dizinin 9 Eylül Pazartesi akşamı başlaması bekleniyor.

Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı ‘Deha’, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba-oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikâyesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir öyküyü ekranlara taşıyacak.

‘Çukur’, ‘İçerde’, ‘Üç Kuruş’ ve biraz da ‘Gaddar’ı anımsatan tanıtımı sosyal medyada da büyük ilgi gören dizide oyunculuk şovu izleyecek gibiyiz. Aras Bulut İynemli, Onur Saylak, Çağan Efe Ak, Uğur Polat ve Taner Ölmez, aile içi intikamın ön planda olacağı ‘Deha’nın ilk fragmanında bunun sinyallerini verdi.

İlk kez cover yorumladı

Yazarlığının yanı sıra müzikle de bağını koparmayan Tuna Kiremitçi, yeni şarkısı ‘Ellerimde Çiçekler’i Pasaj Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği İlhan Şeşen’e ait şarkının düzenlemesi Berkant Ali İncesaraç imzası taşıyor. Kariyerinde ilk kez bir cover şarkı seslendiren Tuna Kiremitçi, kendine has yorumuyla ‘Ellerimde Çiçekler’e yeni bir soluk getirmiş.

Klasikleşen böylesi önemli eserleri yorumlamak kolay değildir. Tuna Kiremitçi, gayet güzel okumuş. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.

‘Kör Nokta’da gerilim yükseliyor

Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’ın başrolünü paylaştığı atv’nin yeni dizisi ‘Kör Nokta’nın yeni tanıtımı yayınlandı.

İlk tanıtımdaki romantik sahnelerin aksine ikinci fragmanda heyecan ve aksiyon dozu yüksek bir fragman izledik. Aslım ve Gece adındaki iki genç kızın hikâyesini merkezine alarak büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak dizi, yakında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav’ın yaptığı Sinegraf imzalı dizinin yeni tanıtımda Rabia Soytürk’ün oyunculuğunun ön plana çıktığını görüyoruz. İlerleyen günlerde Rabia Soytürk’ün etkili oyunculuk performansından kesitler izleyeceğimizin ayak sesleri duyuldu. Merakla bekliyorum.