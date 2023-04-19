Demet Şener 'biraz daha sabır' notuyla paylaştı. Bir kez daha karar verdim

Yeni yaşını sevgilisinin yaptığı sürprizle birlikte Venedik'te kutlayan Demet Şener, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarını fazlalaştırdı.

Demet Şener 'biraz daha sabır' notuyla paylaştı. Bir kez daha karar verdim

Mutlu giden özel hayatına dair takipçilerini de bilgilendiren ve gündelik hayatına dair bol miktarda paylaşımda bulunan Demet Şener yaptığı son paylaşımda adeta bir itirafta bulundu.

Havaların ısınmasını istediğini söyleyen ve üzerinde yazlık bir kıyafetle görüldüğü kareyi Instagram hesabından paylaşan Şener, yaz mevsimini ne kadar çok sevdiğini şu satırlarla gösterdi:

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"Yaz insanıyım ben bugün bir kez daha karar verdim. Nisan ayının sonuna geldik, sıcak havalar gelemedi. Neyse biraz daha sabır"

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