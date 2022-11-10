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  • Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu

Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu

AKP heyetinin HDP'yi ziyaret etmesi siyaset gündeminde tartışmalara sebep olurken sokaktaki vatandaşın da ne düşündüğü merak edildi. Kendisine mikrofon uzatılan bir vatandaşın AKP ve HDP'nin görüşmesine verdiği yanıt dikkat çekti.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 09:44
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AKP ve HDP'nin görüşmesine vatandaşın sokak röportajında yaptığı yorum gündem oldu. Anında dönüş yaptı

Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
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AKP heyetinin HDP'yi ziyaret etmesi siyaset gündeminde tartışmalara neden olurken bu tartışmalar sokağa da yansıdı.

Partilerden durumla ilgili açıklamalarını kamuoyuyla paylaşırken vatandaşın fikrini merak eden “Kendine Muhabir” isimli içerik oluşturucu YouTube kanalı sokaktaki vatandaşa mikrofonunu uzattı.

Vatandaşın verdiği yanıtlar sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekorları kırdı.

"CHP HEYETİ HDP İLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK"

Muhabir mikrofon uzattığı vatandaşa ilk etapta "CHP heyeti HDP ile bir görüşme gerçekleştirecek, bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Vatandaş, "Allah akıl versin" dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

Arkadaş o kadar şehit cenazesi geliyor, hiç düşünmüyorlar mı?

İkinci olarak muhabir açıklama yapan vatandaşın sözünü keserek kulağından birilerini dinliyormuş gibi yaptı ve "Arkadaşlar uyarıyor şimdi de, CHP değilmiş, AKP bir görüşme gerçekleştirmiş" diyerek yeni bir soru sordu.

Muhabirin soru değişikliğinden sonra şaşıran vatandaş ne diyeceğini bilemeyerek, "Nasıl?" diye sordu.

CHP’nin HDP’yle görüşmesi durumunda verdiği yanıtların tamamını unutup lafı çevirmeye çalışan vatandaş, "Vallahi görüşür görüşür, Meclis'te grubu var canım" diyerek açıklama yaptı.

MUHABİR ÖNCEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Muhabirin söze girip ilk yorumlarını hatırlattığı vatandaş tekrar konuşmaya başlayarak, "Her şeye alıştık artık" demekle yetindi ve röportajı bitirip uzaklaşmaya başladı.

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Ali can Ege
10.11.2022 10:33
Memleketin ahlaki halinin yansıması bu...  
 
Sadi
10.11.2022 10:18
Bu sıralar Hdp görüşmesi yüzünden Cumhur ittifakı epey oy kaybı yaşadı ancak iktidarın can simidi Kılıçdaroğlu yine ekonomi dışında bir konu açarak bu kaybı hemen telafi edecektir  
 
HERON
10.11.2022 10:18
cahillik ve çapsızlık bu olsa gerek herhalde.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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