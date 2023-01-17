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  • Deniz Akkaya'nın "Halvette altına kaçırıyordu" sözünü duyan Seren Serengil mahkemeye koştu

Deniz Akkaya'nın "Halvette altına kaçırıyordu" sözünü duyan Seren Serengil mahkemeye koştu

Bircan Bali ve Arto ile tartışarak Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Seren Serengil, Deniz Akkaya'nın "Halvette altına kaçırıyordu" sözlerini affetmedi. Serengil, Deniz Akkaya, Bircen Bali, Arto ve programın yapımcısına dava açtı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 14:27
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Deniz Akkaya'nın "Halvette altına kaçırıyordu" sözünü affetmedi! Seren Serengil suç duyurusunda bulundu

Deniz Akkaya'nın ''Halvette altına kaçırıyordu'' sözünü duyan Seren Serengil mahkemeye koştu
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Söylemezsem Olmaz programı, geçtiğimiz günlerde sunucularının tartışmasıyla gündeme gelmişti. Seren Serengil'in iki kez hastanelik olması tartışmayı alevlendirmişti. 

Seren Serengil'in son dönemde programda söylediklerinden dolayı ilişiği kesildi.

Programdan ayrıldığından bu yana tek bir söz söylemeyen ve derin bir sessizliğe gömülen Seren Serengil, programın eski yorumcularından Deniz Akkaya'nın paylaşımlarından sonra harekete geçti.

Serengil "Halvetteyken altına kaçırıyordu" sözlerinden sonra Deniz Akkaya ve programın sunucuları Bircan Bali, Arto Dalga hakkında dava açtığını duyurdu.

NE OLMUŞTU? 

Deniz Akkaya'nın iddiasına göre; Serengil mide ameliyatı sonrası cinsel ilişkiye girdiğinde altına kaçırıyordu. "Daha yeni başladık" diyen Akkaya bombaları ardı ardına patlattı ve Serengil'in aynı aileden hem baba hem oğulla cinsel ilişki yaşadığını iddia etti.

İddianın büyüğünü ise en sona saklayan Akkaya, kızı Ayşe'nin babası Efe Özbilgin ile Serengil'in birliktelik yaşadığını söyledi.

İşte Deniz Akkaya'nın o paylaşımları...

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