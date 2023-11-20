Denizcilerden kahreden bir haber geldi. Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden İzmir'e kuru yük taşıdığı sırada fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle Kafkametler isimli yük gemisi batmış, 12 mürettebatıyla da iletişim kesilmişti.

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıçların da yer aldığı çok sayıda ekip bölgede çalışma başlattı.

Batan gemideki denizcileri arama kurtarma çalışmaları devam ederken Ereğli sahilinde 12 mürettebattan biri olduğu değerlendirilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şahsın gemide aşçı olarak görev yaptığı düşünülüyor.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Karaya oturan ve iletişimin kesildiği KAFKAMETLER gemisinde görevli bir denizcimizin naaşı kurtarma ekiplerince Ereğli sahilde bulunmuştur. Batan gemideki diğer denizcilerimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Denizcimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Başımız sağolsun.

NE OLDU?

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle deniz trafiğinde zorlu anlar yaşanıyor.

Sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir gemi kayboldu.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemide 12 personel bulunuyor. "Kafkametler" adlı Türk gemisinden fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

Ancak 1 kişinin cenazesine ulaşıldı.