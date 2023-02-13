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Depremde ayrı düşen 4 yaşındaki kızla babanın buluşma anı duygulandırdı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden sonra birbirini kaybeden baba ve 4 yaşındaki kızının Adana'da buluşması duygu yüklü anların yaşanmasına sebep oldu. 

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:06
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Depremde ayrı düşen baba ve kızından en duygusal buluşma

Depremde ayrı düşen 4 yaşındaki kızla babanın buluşma anı duygulandırdı
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Pazartesi meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde en büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Hatay oldu.

Aydın ailesinin Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimarsinan Sokak'ta bulunan evleri depremde enkaza dönüştü. Depremde anne ve 7 yaşındaki çocukları hayatlarını kaybederken, kurtulan baba Ahmet Ayan ile 4 yaşındaki kızları Gade, arama kurtarma çalışmaları sırasında birbirlerinden ayrı düştü.

KAYIP KIZI İLE BULUŞTU

Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan, yaşadığı büyük acıyla tedavi için Adana'ya getirildi. 5 Ocak Mahallesi Muhtarı Hasan Can'ın sahip çıktığı baba Ahmet Ayan, günler sonra bugün kayıp kızı Gade ile buluştu.

TANIK OLANLAR DUYGULANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler personeli, minik Gade'yi İskenderun'dan Adana'ya getirdi. 5 Ocak Mahallesi Muhtarlığı'nda heyecanla bekleyen baba, minik kızını gördüğü an koşup sarıldı. Babasını gördüğünde ağlamaya başlayan minik Gade ile babanın sevinç gözyaşları, buluşmaya tanık olanları da duygulandırdı.(AA)

 

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