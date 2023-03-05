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Deprem bölgesinde kira artış oranı yüzde 56’ya yükseldi. İnsafsızlar

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından, 11 ilde kira artış fiyatları yüzde 56’ya kadar yükseldi. 

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 09:06
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Deprem bölgesinde kiralarda büyük artış

Deprem bölgesinde kira artış oranı yüzde 56’ya yükseldi. İnsafsızlar
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6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler etkilediği illeri büyük yıkıma uğrattı. 

Kahramanmaraş merkezli depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı etkiledi. 

Deprem 11 ili yerle bir ederken, üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Depremlerde can kaybı ise 45 bini aştı. 

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ildeki evlerde ortalama fiyat artışı yüzde 33’e, kira artışı yüzde 56’ya kadar çıktı.

Yaşanan büyük depremler sonrası binlerce binanın yıkılmasıyla birlikte sağlam kalan evlere olan talep de arttı. 

Sağlam kalan evlerde hem satış hem de kira fiyatlarında hızlı bir yükseliş oldu. 

EN BÜYÜK ARTIŞ MALATYA'DA

Endeksa verilerinden alınan bilgiye göre; satış fiyatlarında en büyük artış Malatya’da gerçekleşti. Şehirde şubat ayı için deprem öncesi yüzde 9’luk fiyat artışı beklentisi vardı. Depremle bu oran yüzde 33’ü buldu. Malatya’yı yüzde 20 ile Elazığ, yüzde 18 ile Kahramanmaraş, yüzde 16 ile Hatay ve Adana izledi.

HATAY’DA KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 56

Kiralarda ise artış daha yüksek. Hatay’da deprem sonrası artış yüzde 56 olarak hesaplandı. Hatay’ı yüzde 41 ile Malatya, yüzde 33 ile Adıyaman, yüzde 30 ile Maraş izledi.

11 ilde hem kiralık hem de satılık konut stoku hızla eridi. Depremin etkilediği illerde satılmayı bekleyen konut stoku ortalama yüzde 53, kiralanmayı bekleyen stok adedi ise ortalama yüzde 59 düştü.

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