Son dakika... Düzce'de deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Düzce'de saat 08.28'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.8 kilometre olarak tespit edilen depremin merkez üssü Yeşilova-Gölyaka oldu.

İKİ DAKİKA ARAYLA SALLANDI

Kandilli ve AFAD'a göre iki dakika arayla olan depremler 4.2 ve 3.3 olarak ölçüldü. Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kandilli 3.3'E ÇEKTİ

Kandilli ve AFAD 4.2 olarak açıkladıkları depremi daha sonra 3.3'e çekti.

EMSC 4.2 DEDİ

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin 4.2 büyüklüğünde olduğuna dair paylaşım yaptı.