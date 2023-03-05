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Son dakika... Düzce'de deprem

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Kandilli şiddetini önce 4.2 dediği daha sonra 3.3 diye düzelttiği bir deprem oldu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 08:45
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Düzce'de deprem

Son dakika... Düzce'de deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre Düzce'de saat 08.28'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.8 kilometre olarak tespit edilen depremin merkez üssü Yeşilova-Gölyaka oldu.

İKİ DAKİKA ARAYLA SALLANDI

Kandilli ve AFAD'a göre iki dakika arayla olan depremler 4.2 ve 3.3 olarak ölçüldü. Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi. 

Kandilli 3.3'E ÇEKTİ

Kandilli ve AFAD 4.2 olarak açıkladıkları depremi daha sonra 3.3'e çekti.

EMSC 4.2 DEDİ

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin 4.2 büyüklüğünde olduğuna dair paylaşım yaptı. 

 

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