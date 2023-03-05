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Kahramanmaraş’ta depremzedeler dururken heykele hizmet

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta, Onikişubat Belediyesi’nin EXPO 2023 etkinliğine özel tasarlanan Toprak Ana ve Anadolu Köylüsü Sanatsal Temalı Kinetik Heykel’in yapımına devam edilmesine bir vatandaş sert tepki gösterdi. 

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 10:25
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Kahramanmaraş’ta heykele hizmet

Kahramanmaraş’ta depremzedeler dururken heykele hizmet
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Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta, Onikişubat Belediyesi’nin meydana gelen depremlerin ardından 23 Nisan ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek EXPO 2023 etkinliği için özel tasarlanan ve “kentin yeni simgesi” olacağı duyurulan Toprak Ana ve Anadolu Köylüsü Sanatsal Temalı Kinetik Heykel’in yapımına devam edilmesi, vatandaşların tepkisini çekti.

Vatandaşlar, depreme rağmen, anıt çalışmalarına devam edilmesi karşısındaki tepkilerini sosyal medyada paylaştı.

Bir vatandaş, sosyal medyada paylaştığı videoda, heykelin yapımına devam edildiğine ilişkin görüntüleri yayınladı ve şunları söyledi:

“Çok şükür belediyemiz çalışıyor. Sayın ablamızın ışıklandırılması, kaç tane elamanın çalışması. Şu günlerde çok önemli bir şey herhalde. Konteynırlara değil, bunlara hizmet veriyoruz. Onikişubat Belediyemiz gördüğünüz gibi. Çok önemli ya bu...”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında ‘Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda belediyeler ile bir araya gelmişti. Bazı belediyelerin kendisine benzer heykelleri yapmasına tepki gösteren Erdoğan, “Bunu duyunca ben çok çok üzüldüm. Bir defa bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini istiyorum, ne bu tür görseller yapılmasını istiyorum. Bizim belediyelerimiz, bir defa bunları kaldırttık. Heykel değil hizmete yönelik eser diksinler” diye konuşmuştu.

AKP’li Kahramanmaraş Belediyesi ise depremin üzerinden henüz 1 ay bile geçmemişken EXPO 2023 için tasarlanan heykelin yapımına devam ederken görüntülendi.

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