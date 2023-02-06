Hatay’da enkaz altında kalanlar çıkarılmayı bekliyor. Belediye başkanları yardım etsin. CHP Hatay milletvekili Serkan Topal feryat etti

Erman Çimen – Yeniçağ Özel Haber

Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesinde sabah saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da şiddetli şekilde hissedildi.

Depremde can kaybı son olarak 1541 olarak açıklandı.

HATAY’DA BİNLERCE EV YIKILDI

Depremin en şiddetli şekilde vurduğu yerlerden Hatay’da binlerce evin yıkıldığı ve yardım çalışmalarının bölgeye ulaşmadığı belirtiliyor.

CHP’Lİ VEKİL İSYAN ETTİ: BELEDİYE BAŞKANLARINA SESLENİYORUM….

CHP Hatay milletvekili Serkan Topal Yeniçağ’a açıklamalarda bulunarak bu duruma isyan etti.

Enkaz altında kalan vatandaşların yardım beklediğini belirten CHP’li Topal; “Buradan belediye başkanlarına sesleniyorum, çadır yok, erzak yok, yağmur yağıyor, vatandaşlarımız dışarıda, enkaz altında kalan vatandaşlarımız hala çıkarılmayı bekliyor. Çıkarılabilecek herhangi bir materyal de yok. Yani burada her şey pert olmuş…” dedi..

CHP'li Serkan Topal şunları söyledi:

HALA YARDIM GELMEDİ

“Maalesef durum burada çok çok kötü. Cumhuriyet tarihinde böyle bir olay yaşanmadı.

Binlerce ev yıkılmış durumda. 14 saat geçmesinde rağmen birçok ilçemize hala yardım gelmedi.

Mesela Samandağ ve Defne ve Antakya ilçelerine bir tek ekip daha giremedi.

BURADA HER ŞEY PERT OLMUŞ

Buradan belediye başkanlarına sesleniyorum, çadır yok, erzak yok, yağmur yağıyor, vatandaşlarımız dışarıda, enkaz altında kalan vatandaşlarımız hala çıkarılmayı bekliyor. Çıkarılabilecek herhangi bir materyal de yok. Yani burada her şey pert olmuş…”