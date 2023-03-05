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Depremzedelere yardım getiren tırın altına çalıntı televizyon gizlendi iddiası. Doğruysa durum vahim

Deprem felaketinin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay’a yardım malzemeleri getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait tırın altında gizlenmiş bir koli görüldü. Sosyal medyada paylaşılan videoda tırın altına gizlenen kolide çalıntı televizyon olduğu iddia ediliyor.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 13:43
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Depremzedelere yardım getiren tırın altına çalıntı televizyon gizlendi iddiası

Depremzedelere yardım getiren tırın altına çalıntı televizyon gizlendi iddiası. Doğruysa durum vahim
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Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 10 kentte büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası depremzedelere çeşitli kurum ve kuruluşlar yardımlarını sürdürüyor. Ancak bölgeden gelen bilgiler yardımlar konusundaki büyük aksaklıkları ortaya koyuyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda dikkat çeken görüntüler yer aldı. Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi’ne gelen ve depremzedelere yardım getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait tırın altına gizlenmiş bir koli görüldü. Kolide çalıntı televizyon olduğu iddia ediliyor.

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