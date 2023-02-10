Erdoğan açıklama yaparken önüne depremzede çocuklar dizildi. Çocukların bakışana bakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili vuran depremden etkilenen Adıyaman’da açıklamalarda bulundu.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR DİZİLDİ

Adıyaman’da kurulan çadır kentin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması için hazırlanan platformun önüne çocukların dizilmesi ve canlı yayının bu şekilde gerçekleştirilmesi tartışmalara neden oldu.

Erdoğan konuşurken, çocukların yorgun, üzgün bakışları dikkat çekerken bir çocuğun üzerine mont olmaması da eleştiri konusu oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise o anlarda yüzü kapanan bir çocuğun başındaki kapüşonu sıyırarak yüzünü açtı ve kameraya doğru bakmasını istedi. O anlar da canlı yayına yansırken çok büyük tepki çekti.

İşte Adil Karaismailoğlu'nun o görüntüleri:



ADIYAMAN’DA 3 BİN 225 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

"Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını gayet iyi biliyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Maalesef son tespitlere göre 10 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75 bin 523'e ulaştı.

Ayrıca bölgeden, 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine, ülkemizin diğer illerine tahliye edilmiştir, gönderilmiştir. Adıyaman'da ise yıkılan 1944 binada 3 bin 225 vatandaşımız vefat ederken, 12 bin 432 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarılmıştır.

Vefat eden kardeşlerime Rabbimden rahmet diliyorum. Biliyoruz ki bizim inancımıza göre bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehadettir, şehitliktir.

Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin yakınları itibarıyla söylüyorum, inşallah bu binaların hepsini bir yıl içerisinde yetiştirmekte kararımız var.

Gerek bakanımıza, gerek ilgili birimlerimize bu konuda gerekli talimatları verdim."

Deprem anından itibaren devletin tüm kurumları, personeli, teçhizatı, araç gereçleri, arama kurtarma ve yardım faaliyetleri ile alanda olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 kilometrelik bir alana yayıldığı için, işimiz maalesef çok zor oldu. Buna bir de bölgede ilk müdahaleyi ve organizasyonu yapacak kamu görevlilerinin çoğunun ya kendisinin ya ailesinin yıkımlar altında kalması da eklenmiştir." dedi.

"BİR YIL İÇİNDE KONUTLARI YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Yıkımın nispeten sınırlı kaldığı Şanlıurfa ve Kilis illerinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlanıp, enkaz kaldırma çalışmalarına geçildiğini aktaran Erdoğan, "Diğer illerimizdeki arama kurtarma çalışmalarını, altında insan olan hiçbir bina bırakmayacak kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl içerisinde bu yıkılan binaları yeniden tip projelerle inşa edip, sahiplerine teslim edeceklerini belirterek, bu arada vatandaşlara 10'ar bin lira vereceklerini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunların yanında, çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız.

İster Adıyaman'da gidilebilecek konutlar varsa, oralarda kira olarak veya farklı illere geçmek suretiyle, farklı illerde de kiralama suretiyle bir yıl itibariyle buralarda benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz, buradaki konutları inşa etmiş, yapmış olacağız."

"AFAD HESABINDAKİ YARDIMLARIN HER KURUŞU DEPREM BÖLGESİNDE HARCANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "THY, ücretsiz olarak gideni de geleni de getirmek durumundadır, bunların da gerekli talimatı kendilerine verilmiştir." dedi.

"Birlik ve beraberliğin olması gereken böyle bir zamanda bunu istismar edenlere prim vermeyin." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"AFAD veya bölgede yardım faaliyeti yürüten Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla irtibata geçmeden lütfen rastgele yardım toplayıp yola çıkarmayın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması, istismarları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemdir. İş dünyamızdan, esnafımıza her kesimden insanımızın AFAD hesaplarına yaptıkları yardımların her kuruşu, deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır. Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.