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  • Depremin simgesi fotoğraftaki baba kızın mutlu günlerindeki fotoğrafı ortaya çıktı

Depremin simgesi fotoğraftaki baba kızın mutlu günlerindeki fotoğrafı ortaya çıktı

Depremde hayatını kaybeden genç kızın elini bırakmayan babanın fotoğrafı depremin simgelerinden olmuştu. Baba ile genç kızın mutlu günlerindeki fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:01
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Depremin simgesi fotoğraftaki baba kızın mutlu günlerindeki fotoğrafı ortaya çıktı

Depremin simgesi fotoğraftaki baba kızın mutlu günlerindeki fotoğrafı ortaya çıktı
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Türkiye 4 gün önce Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Ölü sayısı an be an artmaya devam ediyor. Can kaybında son rakam 12 bin 391...

Bir fotoğraf Kahramanmaraş'ta bir babanın tarifsiz acısını kadraja aldı.

Fotoğraf karesinde Mesut Hancer, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremin ertesi günü, depremin merkez üssüne yakın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini tutuyor.

Babanın soğuk havaya rağmen elini bırakmadığı ölen kzının fotoğrafı depremin simgelerinden olmuştu. Baba ile genç kızın mutlu günlerindeki fotoğrafı ortaya çıktı. 

 

DEPREMİN ARDINDAN YÜREK SIZLATAN FOTOĞRAFLAR

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Reisim Atatürk
9.02.2023 12:30
Ah Allah'ım ah. Bu tarifi imkansız büyük bir acı, Yüreğimiz paramparça oldu. Allah o babaya sabırlar versin. Sözün tamamen bittiği yerdeyiz.  
 
Bizi maddi olarak zaten ağlatmışlardı
9.02.2023 12:29
şimdide manevi olarak ağladık.  
 
……….
9.02.2023 12:26
Ciğerimiz kül oldu, siz ve diğer kaybolan, yarım kalan hayatlar için, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Gidenler nurlar içinde uyusun.  
 
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