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Osmaniye’de 19 saat sonra gelen mucize

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinden arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Osmaniye'ye giden Kuşadası AKUT ekibi, yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra Alperen isimli çocuğu kurtardı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 11:02
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Depremden 19 saat sonra Alperen'i kurtardılar

Osmaniye’de 19 saat sonra gelen mucize
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dün saat 04.17'de Riçhter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, aralarında Osmaniye'nin de bulunduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı. AFAD akreditasyon sürecini gecen sene tamamlayan AKUT Arama Kurtarma Derneği Kuşadası ekibi, AFAD ile koordinasyon halinde bölgede arama-kurtarma faaliyetleri yürütmek üzere 20 kişiden oluşan ekiple Osmaniye'ye hareket etti. Burada yıkılan bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan AKUT Kuşadası ekibi, depremden yaklaşık 19 saat sonra göçük altından Alperen ismindeki bir çocuğu kurtardı.

Ekip, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(Kaynak: DHA)

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