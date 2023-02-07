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Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı

Gazeteci Yılmaz Özdil'in depremle ilgili 'ulusal seferberlik ilan edilmeli' isyanı paylaşım rekoru kırdı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:31
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Depremde saklanan gerçeği Yılmaz Özdil açıkladı

Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün meydana gelen 7.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Elazığ, Malatya başta olmak üzere birçok kentte yıkıma sebep olan depremin ardından koordinasyon merkezlerinde halen hareket yok. 

10 ili etkileyen deprem sonrasında acı haberler peş peşe geldi. Toplamda 6 bin 217 binanın çöktüğü ya da hasar aldığı depremde ölü sayısı 3 bini geçti ve artmaya devam ediyor. Çoğu ile doğru düzgün yardım hala ulaşmadı. 

ENKAZ ALTINDA YARDIM ÇIĞLIĞI

Enkaz altında kalanlar sosyal medyada yardım çığlığı atarken; Asker ve AFAD ve Akut ekipleri henüz onlarca ilçeye ulaşıp, yardım dahi götüremedi. Depremin ardından saatler geçmesine rağmen bölgelerde halen çadır kentler kurulmadı.

Kızılay'ın yardım için bağış isteyen mesajları dikkat çekerken Vatandaşlar 'toplanan deprem vergileri nerede' diye isyan ediyor.

"TARİHİN EN BÜYÜK YIKIMI SANSÜRLENİYOR..."

Gazeteci Yılmaz Özdil kişisel sosyal medya hesabından duruma "Talihsiz bir ülke burası, talihsiz bir milletiz… Ders almayan zihniyet yıkılıyor, altında biz kalıyoruz. Vaziyet Marmara depremi’nden çok çok çok daha vahim, yaşananların binde biri bile gösterilmiyor, tarihin en büyük yıkımı sansürleniyor, bu kafa yüzünden hayati saatler kaybediliyor, acilen başlatılması gereken ulusal seferberlik gecikiyor" diyerek isyan etti.

"ULUSAL SEFERBERLİK GECİKİYOR"

'Bolu belediye başkanı Elbistan’da… Bu hayati tablo gösterilmediği için, acilen başlatılması gereken ulusal seferberlik gecikiyor' diyen Özdil'in paylaştığı videoda Tanju Özcan'ın 'binaların 3'te biri yıkılmış altlarında insanlar var. Yeterli AFAD elamanı yok. Anlatıldığı gibi değil. Kara yolu ekipleri gerekeni yapmıyor. Yollar kapalı. Ben hayatımda böyle bir manzara görmedim...' sözleri duyuluyor.

"DEVLETİN MÜDAHALE REFLEKSİ ÇOK GERİ DURUMDA..."

"Gölcük/Düzce depremlerini yaşamış ve yerinde takip etmiş bir gazeteci olarak, ilk 24 saatin sonunda söylüyorum, devletin müdahale refleksi ve organizasyon kabiliyeti 24 sene öncesinden çok daha geri durumda…" diyen Yılmaz Özdil'in paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor...

DEPREM SONRASI YÜREK SIZLATAN FOTOĞRAFLAR

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 BİN 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 242 kişinin yaralandığını açıkladı.

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mdx
7.02.2023 11:32
zaten rte dedi. 25k nın öldüğü izmitten değil, erzincan depremini işaret etti büyüklük olarak. vahamiyet ortada. şahin 60k nüfuslu ilçenin yarısı yok diyor. ölü sayısı 50k yı geçerse şaşırmam.  
 
adem
7.02.2023 11:22
böyle giderse ölü sayısı yüzbinleri bulabilir ,ALLAH milletimizin yardımcısı olsun  
 
Aziz Soy
7.02.2023 11:17
Organizasyonu bilmeyen ve de ogretmeyen bir hükümetimiz var.Ortada hizmet yok sanırım para olmadığı ve önceden organizasyon eksikliği de büyük.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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