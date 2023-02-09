9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Soner Yalçın EMASYA'yı kaldıran FETÖ hainlerini ve işbirlikçilerini açıkladı. Bu depremde binlerce insan sağ kurtarılab

Soner Yalçın EMASYA'yı kaldıran FETÖ hainlerini ve işbirlikçilerini açıkladı. Bu depremde binlerce insan sağ kurtarılabilirdi

10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası EMASYA prokolü ile anında müdahale edilebilirdi ancak 2016 yılında kaldırıldı. Gazeteci Soner Yalçın, EMASYA'yı kaldıran FETÖ hainlerini ve işbirlikçilerini açıkladı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:11
Takip Et

Soner Yalçın EMASYA'yı kaldıran FETÖ hainlerini ve işbirlikçilerini açıkladı

Soner Yalçın EMASYA'yı kaldıran FETÖ hainlerini ve işbirlikçilerini açıkladı. Bu depremde binlerce insan sağ kurtarılabilirdi
+
Aa
-

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 kentte büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası askerlerin hızlı bir şekilde yardıma koşmasını sağlayan ve 2016 yılında kaldırılan ve kısaca “EMASYA” olarak bilinen protokolün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Gazeteci Soner Yalçın protokolün FETÖ ve işbirlikçileri tarafından ‘darbeye zemin hazırladığı’ gerekçesiyle iptal edildiğine dikkat çekti. Yalçın, “Dün, “EMASYA kaldırılsın” diyenler bugün tv'de “asker nerede” diye bağırıyor” ifadelerini kullandı.

Soner Yalçın’ın “Kullanışlı aptallar” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

FETÖ, Ergenekon kumpası için düğmeye bastığı süreçte EMASYA protokolü hedefe koydu. Yalnız değildi FETÖ…

AKP, Kandil'in sivil kanadı parti, dönek solcular, liboşlar, CHP'nin 10 Aralıkçıları ve bunların medya organları FETÖ ile elbirliği yaparak, EMASYA protokolünün “darbeye zemin oluşturduğu” propagandasına başladı. “Askeri vesayet” kara propagandasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne düşmanlıkta yarıştılar…

Oysa birkaç yıl önce 2 Şubat 2004'te AKP'li İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu TBMM genel kurulunda şu konuşmayı yapmıştı:

–“EMASYA planı, Türkiye'nin meşru güvenlik güçleri arasında işbirliğini en yüksek seviyeye çıkarmanın yasal dayanağı olan bir protokoldür. Özünde, il valisinin bölgesinde çıkan toplumsal olayları, afetleri kendi gücüyle üstesinden gelemediği takdirde, kuvvet talep etmesidir. O günün şartları içinde birbiriyle görüşmeyen, yardımlaşmayan, istihbarat paylaşmayan, işlem yapmayan güvenlik güçlerini birlikte çalıştırma modelidir…”

Ancak:

TSK içinde müridi olmayan subayları tasfiye etmek isteyen FETÖ, kandırdığı “kullanışlı aptallar” ile birlikte, “darbeye zemin hazırlayan EMASYA kaldırılsın” kampanyası başlattı…

Tarih: 20 Ocak 2010

Taraf gazetesinin, “Fatih Camii Bombalanacaktı” manşeti üzerine FETÖ savcıları harekete geçti. Kumpasın yarattığı siyasal iklim sonucu EMASYA protokolü 4 Şubat 2010 tarihinde kaldırıldı. Ardından Balyoz kumpası başlatılarak TSK hedef haline getirildi. Gerisini biliyorsunuz…

Gerçekten bunlar o kadar “kullanışlı aptallar” idi ki:

EMASYA protokolü sonra ne zaman hayata geçirildi biliyor musunuz: 14 Temmuz 2016. Evet, FETÖ darbesinden bir gün önce! FETÖ, “darbeye zemin hazırlar” dediği EMASYA protokolünde bir de değişiklik yaptı: Türk Silahlı Kuvvetlerine, mülkü amirlere bilgi vermeden operasyon yapma yetkisi tanıdı!

AKP, 15 Temmuz darbesini yaşayınca hatasını anladı, EMASYA protokolünü hemen yürürlükten kaldırdı.

Sonuçta:

Afetlerde halkının yanında olan Mehmetçik, FETÖ ve kullanışlı aptallar yüzünden bugün ne yapacağını bilemez hale getirildi.

O dönem Hürriyet gazetesinde Balyoz kumpasları, EMASYA yalanları konusunda bir sayfa yazdım. (7 Şubat 2010)

Yaşananların Osmanlı son döneminin aynısı olduğunu “Mehmet Akif'i şaşırtacak benzerlik” başlığıyla anlatım ve onun sözüyle bitirdim:

-“Hiç ders alınsa tarih tekerrür eder mi?”

Ders alınmadığı için FETÖ darbesi yaşandı…

Dün, “EMASYA kaldırılsın” diyenler bugün tv'de “asker nerede” diye bağırıyor!

Aynı arkadaşlar, Celal Şengör'ün deprem yayınında iktidara yönelik, “ülkeyi cehalet yönetemez” sözünü pek sevdi…

İktidarla mı sınırlı cehalet? Arada sizde aynaya bakın liboş meslektaşlarım!

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
9.02.2023 12:25
enazından ders alır yeniden kurarlar diyorum ama nafile.. fetöşün siyasi ayağı halen sorgulanmadı hükümetin gitmesi ve hesap sorulması şart  
 
Osman
9.02.2023 12:20
Erdoğan askerî kışladan çıkarmıyor. Tek yetkili kendisi. Muhalif görünüml0 erdoğan sevici.  
 
Tarık
9.02.2023 12:18
Ahmet hakan gibi gereğini yapıyor. Erdoğan ı kurtarma ve aklama yarışına girmiş. Suçlu fetö.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
3
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
4
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
5
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
6
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
7
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
﻿Depremi yaşayan futbolcular ülke basınına o anları anlattılar
﻿Depremi yaşayan futbolcular ülke basınına o anları anlattılar
﻿Depremi yaşayan futbolcular ülke basınına o anları anlattılar
﻿Enkaz altından küçük bebeğin kurtarılma anları
﻿Enkaz altından küçük bebeğin kurtarılma anları
﻿Enkaz altından küçük bebeğin kurtarılma anları
﻿Deprem sendromlarından olan Kompartman ne anlama geliyor tedavisi var mı?
﻿Deprem sendromlarından olan Kompartman ne anlama geliyor tedavisi var mı?
﻿Deprem sendromlarından olan Kompartman ne anlama geliyor tedavisi var mı?
﻿Depremin şok eden görüntüsü
﻿Depremin şok eden görüntüsü
﻿Depremin şok eden görüntüsü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.