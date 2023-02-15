15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Madonna'dan AHBAP'a destek çağrısı

Madonna, Instagram hesabından Türkiye’deki depremzedelere bağış için Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP'a bağış çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 08:41
Takip Et

Madonna Instagram'dan AHBAP'a destek çağrısı yaptı

Madonna'dan AHBAP'a destek çağrısı
+
Aa
-

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, "Bağış yapabileceğiniz en iyi yer" ifadeleriyle paylaşımına AHBAP'ın web sitesini ekledi.

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye'deki depreme kayıtsız kalmadı. Bu isimlerden biri de ABD'li şarkıcı Madonna oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes Sevgililer Günü’nde aşktan söz ediyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Suriye ile Türkiye’ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Birçok kişi evini, işini ve tabii sevdiklerini kaybetti. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü!" ifadelerini yazan Madonna, AHBAP platformuna bağış çağrısında bulundu.

Madonna paylaşımının sonuna, "The Best Place to Donate is—-ahbap.org" (bağış yapabileceğiniz en iyi yer ahbap.org) ifadesini yazdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
2
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
3
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
4
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
5
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu toprağa verildi
﻿İngiltere kralı Charles deprem yardımı gönderen Türklerle bir araya geldi
﻿İngiltere kralı Charles deprem yardımı gönderen Türklerle bir araya geldi
﻿İngiltere kralı Charles deprem yardımı gönderen Türklerle bir araya geldi
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Lastik bayisinde yangın
﻿Lastik bayisinde yangın
﻿Lastik bayisinde yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.