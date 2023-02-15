Madonna'dan AHBAP'a destek çağrısı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, "Bağış yapabileceğiniz en iyi yer" ifadeleriyle paylaşımına AHBAP'ın web sitesini ekledi.

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye'deki depreme kayıtsız kalmadı. Bu isimlerden biri de ABD'li şarkıcı Madonna oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes Sevgililer Günü’nde aşktan söz ediyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Suriye ile Türkiye’ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Birçok kişi evini, işini ve tabii sevdiklerini kaybetti. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü!" ifadelerini yazan Madonna, AHBAP platformuna bağış çağrısında bulundu.

Madonna paylaşımının sonuna, "The Best Place to Donate is—-ahbap.org" (bağış yapabileceğiniz en iyi yer ahbap.org) ifadesini yazdı.