İskenderun limanı yanıyor kendi haline terk edildi

İskenderun Limanı'nda çıkan yangın kendi haline bırakıldı.

Konteynerler alev alev yanıyor. İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.



Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, gökyüzüne yükseldi. İskenderun ilçesinin birçok noktasından yangın görülüyor.

Anadolu Ajansı'nın çektiği drone görüntülerini izleyince, yangına herhangi bir müdahalenin yapılmadığı görüldü. İşte bulutlara yükselen zehirli gazlar bir süre sonra depremzeledelerin üzerine yağacak.