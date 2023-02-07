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İskenderun limanı yanıyor kendi haline terk edildi

İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor. Yangın 28 saattir yangın devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın dron görüntülerinde herhangi bir müdahalenin olmadığı görüldü.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 09:53
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Depremzelerin üzerine zehir yağacak. İskenderun Limanı kendi haline terk edildi

İskenderun limanı yanıyor kendi haline terk edildi
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İskenderun Limanı'nda çıkan yangın kendi haline bırakıldı.

Konteynerler alev alev yanıyor. İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.


Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, gökyüzüne yükseldi. İskenderun ilçesinin birçok noktasından yangın görülüyor.

Anadolu Ajansı'nın çektiği drone görüntülerini izleyince, yangına herhangi bir müdahalenin yapılmadığı görüldü. İşte bulutlara yükselen zehirli gazlar bir süre sonra depremzeledelerin üzerine yağacak. 

 

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vatansever
7.02.2023 10:09
kim bu kum yığını apartmanlara olur veriyor nasıl izin veriliyor hiçmi ahlak vicdan yok yok olan hayatlar sönen ocaklar mahvoldu ülke kim bu rüşvetçi köpekler bunlara iskan veren  
 
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