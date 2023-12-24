Derhal istifa et ve hesap ver Yusuf Tekin…

Türkiye’deki tüm resmi ve özel ortaöğretim kurumlarındaki lise öğrencilerine yönelik 8.Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansı (ENIMUN 23) düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e bağlı Orta Eğitim Genel Müdürlüğü 84963998 sayı ve 25 Eylül 2023 tarihli yazı ile ENIMUN 23’e onay vererek 81 İl Millî Eğitim Müdürlüğüne katılım için duyuru yaptı.

Ziyaretime gelen üst düzey ve önemli bir devlet kurumundan emekli öğrenci velisi bu bilgileri verdikten sonra birlikte ENIMUN 23’te yer alan bazı linklerin içeriklerini incelemeye başladık.

ENİMUN 23 şartnamesinin 39. maddesin de belirtilen http://www.enimun.org internet sitesinde detaylı içerikler var.

Önce İnsan Hakları Komitesi (GA2) alt başlığında yer alan şu başlık dikkatimi çekti:

Kadınların güvenli kürtaj haklarının güvence altına alınması.

14-18 Yaş grubu lise öğrencilerinin evlilik öncesi cinsel ilişki kaynaklı gayri yasal ve yasal kürtaj konusunun değerlendirilmesi çeşitli ülke örnekleri ile anlatılıyor.

18 yaş altı öğrencilerin kültürel değerlerimizle uyuşmayan birliktelik ve evlilik dışı ilişkileri sonucu kürtaj, çocukların zihninde meşrulaştırma yaratmaz mı?

Daha da vahimi ENIMUN 23 uygulamasında verilen “Faydalı Linkler” arasında var.

Şu linkteki içeriğe okurumla birlikte bakınca skandalı gördüm ve şok oldum.

https://www.cfr.org/article/abortion-law-global-comparisons

Bu sitede Küresel LGBTQ+ Hakları göze çarpıyor.

Bak Yusuf Tekin;

Bakanlığının 81 ildeki liselerde okuttuğu gazeteci/yazar Kali Robinson’a ait 11 Temmuz 2023’te yayınlanan, “Orta Doğu ve Kuzey Afrika Türkiye'nin Büyüyen Dış Politika Hedefleri” başlıklı köşe yazısı özetle şöyle:

“AKP daha otoriter hale geldi. Medya kuruluşları üzerindeki kontrolünü pekiştirdi, orduyu muhalif olarak algılananlardan temizledi, eleştirmenleri kovuşturdu, hapse attı ve protestoları bastırdı.

2016'da Erdoğan, bir zamanlar müttefiki olan ve ABD'de sürgünde yaşayan bir din adamı olan Fethullah Gülen tarafından yönetildiğini iddia ettiği algılanan muhaliflerini daha da bastırmak için bir askeri darbe girişiminde bulundu.

Erdoğan, parlamenter sistemini başkanlık sistemiyle değiştirdi, kendisini fiilen Türkiye'nin tek güç sahibi haline getirdi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu, çoğu Hıristiyan azınlık olan 1,5 milyondan fazla Ermeni'yi öldürdü ve birçoğunu devlete tehdit olarak gördü ve daha fazlasını sınır dışı etti.

Türkiye, 1980'lerden bu yana bir Kürt devleti kurmayı amaçlayan militan bir grup olan Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK) karşı on binlerce insanın ölümüne yol açan bir savaş yürütüyor.

Türkiye, ithal enerjiye olan bağımlılığını azaltmak için Libya iç savaşına müdahale etti.

NATO müttefikleri arasındaki Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgal etmesi ve Ermeni soykırımını inkar etmesi gibi gerilimleri gölgede bıraktı”

Ey Yusuf Tekin;

15 Temmuz darbe girişimini Erdoğan mı yaptı?

Terörist başı Fethullah Gülen Amerika’da sürgünde mi?

Osmanlı 1,5 milyondan fazla Ermeni'ye soykırım mı yaptı?

Türkiye Kıbrıs'ı işgal mi etti?

Türkiye Libya iç savaşına müdahale mi etti?

Türkiye Kürt Devletini engellemek için PKK ile savaşıyor mu?

Evlilik dışı ilişki ve kürtaj konusunda ne diyeceksin?

LGBTQ+ Hakları genç dimağlara öğretilmeli mi?

14-18 yaş çocuklarına kürtaj mı anlatılır?

Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile 81 ildeki lise öğrencilerine bu zehirli, gerçek dışı ve yenilir yutulur iddialar nasıl okutur Yusuf Tekin?

Suçu Orta Öğretim Genel Müdürüne ve bürokratlarına yükselemeye sakın çalışma Yusuf Tekin.

Derhal istifa et ve hesap ver Yusuf Tekin…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sesleniyorum;

Bu skandalı onaylıyorsan Tekin görevini sürdürsün.

Yok eğer onaylamıyorsan Yusuf Tekin’i derhal azlet…