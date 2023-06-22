Dev otomotiv tedarikçisi iflas bayrağını çekti. Başvurusunu yaptı

Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier, Çinli bir yatırımcıya satıldıktan bir yıl sonra iflas başvurusunda bulundu.

Dev otomotiv tedarikçisi iflas bayrağını çekti. Başvurusunu yaptı

AA'nın haberine göre, büyük otomobil üreticilerine sac metal parçalar tedarik eden Allgaier şirketi, mahkemeye iflas başvurusu yaptı.

Allgaier’in Goeppingen bölge mahkemesine iflas başvurusundan ardından mahkeme bugün Pluta hukuk firmasından Fritz Zanker’i şirkete geçici iflas yöneticisi olarak atadı.

Yaklaşık 1.700 çalışanı bulunan Allgaier, büyük otomobil üreticilerine sac metal parçalar tedarik ediyor. Ayrıca malzeme işleme teknolojileri alanında faaliyetler yürütüyor.

Volkswagen Grubu’nun lüks otomobil markası Porsche de şirketin müşterileri arasında yer alıyor.

2020’den beri yeniden yapılanma süreci içinde bulunan şirketin hisselerinin yüzde 89'u Temmuz 2022’de Çinli Westron Group’a satılmıştı.

Allgaier, saç metal işleme sektöründe Benteler, Magna, Gestamp ve Kirchhoff gibi çok daha büyük rakiplerle rekabet etmek zorunda kalıyordu.

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