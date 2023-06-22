Türkiye'nin dev sağlık şirketi iflas etti. İşte bu beklenmiyordu

Küresel ekonomik kriz şirketlere iflas ettirmeye başladı. Son olarak kötü haber sağlık sektöründen geldi. Genomed Sağlık Hizmetleri iflas etti.

Türkiye'nin dev sağlık şirketi iflas etti. İşte bu beklenmiyordu

Milli Gazete'de yer alan habere göre, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan sağlık sektöründen iflas haberi geldi.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Bahçelievler merkezli faaliyet yürüten ve İstanbul Ticaret sicil No'sunda kayıtlı Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş. için iflas kararı verdi.

İflas eden Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş. 1992 yılında İngiltere merkezli olarak kuruldu. Anahtar teslim Laboratuvarlar kuran firma genel olarak moleküler tanı, PCR tabanlı sistemler, DNA dizilemesi, gen ekspresyonu, SNP analizi, mutasyon tarama, genotiplendirme, nükleik asit izolasyonu alanlarında uzmanlaşmıştı.

Mahkeme, Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş. için iflasın açılması ilanında, şu ifadelere yer verdi:
“Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14/06/2023 tarih ve 2022/1097 Esas sayılı dosyası ile3940013014 VKN ve 284667-0 İstanbul ticaret sicil no'sunda kayıtlı ZAFER MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL SOK. YAVUZ APT. BLOK NO: 26A BAHÇELİEVLER/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren müflis GENOMED SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.'nin14/06//2023 tarih saat 11:19 itibarı ile iflasına karar verilmiştir. İİK.166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilân olunur.”

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