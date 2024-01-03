Nuri Şahin'den Beşiktaş'ı üzecek hamle

Alman basınından Bild’in haberibe göre, Önümüzdeki sezon Borussia Dortmund’un başına geçecek olan Nuri Şahin’den flaş bir hamle geldi.
MAATSEN'E TALİP OLDULAR
Bundesliga ekibi, Pochettino’nun Chelsea’de düşünmediği genç sol bek Ian Maatsen için harekete geçti.
BEŞİKTAŞ İLGİLENİYORDU
Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Ian Maatsen’in adı Beşiktaş ile anılmış, siyah-beyazlıların yıldız futbolcuya teklif götürdüğü iddia edilmişti.
PERFORMANSI
Bu sezon Londra ekibiyle 15 maçta forma giyen Ian Maatsen yalnızca 378 dakika sahada kalabildi.
İlgili Haberler