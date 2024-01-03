Nuri Şahin'den Beşiktaş'ı üzecek hamle

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
Nuri Şahin'den Beşiktaş'ı üzecek hamle
Borussia Dormun'un başına geçecek olan Nuri Şahin Beşiktaş ile adı anılan Ian Maatsen'e talip oldu.

Alman basınından Bild’in haberibe göre, Önümüzdeki sezon Borussia Dortmund’un başına geçecek olan Nuri Şahin’den flaş bir hamle geldi.

nuri-sahin-8idi-cover.jpg

MAATSEN'E TALİP OLDULAR
Bundesliga ekibi, Pochettino’nun Chelsea’de düşünmediği genç sol bek Ian Maatsen için harekete geçti.

d0731434829595ffe651c05b9ba55c25a730cfb0.webp

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYORDU
Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Ian Maatsen’in adı Beşiktaş ile anılmış, siyah-beyazlıların yıldız futbolcuya teklif götürdüğü iddia edilmişti.

3853172-78296368-2560-1440.jpg

PERFORMANSI
Bu sezon Londra ekibiyle 15 maçta forma giyen Ian Maatsen yalnızca 378 dakika sahada kalabildi.

İlgili Haberler
TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması. Süper Lig'in yayıncısı değişiyor mu?
Fenerbahçe'nin talebine İstanbulspor yetişemiyor
Fenerbahçe'nin talebine İstanbulspor yetişemiyor
TFF’nin görünmeyen yüzünü anlattı. Turgay Kıran'dan Yeniçağ’a tarihi açıklamalar
Dikkat! Sizi de uçurabilir. Ünlü futbol yıldızının karısı kaptan pilot oldu
Ahmet Nur Çebi kılıcı çekti. Hasan Arat'a zehir zemberek sözlerle karşılık verdi
Ahmet Çakar canlı yayında Mehmet Büyükekşi'nin telefon numarasını gösterdi
Son Haberler
Şansal Büyüka Türk futbolunu kurtaracak kişiyi açıkladı. Federasyonda yaşanan hırsızlık skandalını anlattı Spor
Şansal Büyüka Türk futbolunu kurtaracak kişiyi açıkladı. Federasyonda yaşanan hırsızlık skandalını anlattı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması
Milletvekili maaşı 110 bin TL hem emekli hem vekil maaşları ise 230 bin TL oldu. Ooohh hayat size güzel... İnsan bu enflasyon rakamını açıklarken utanır Gündem
Milletvekili maaşı 110 bin TL hem emekli hem vekil maaşları ise 230 bin TL oldu. Ooohh hayat size güzel... İnsan bu enflasyon rakamını açıklarken utanır
Erdoğan’dan İran’a başsağlığı mesajı Gündem
Erdoğan’dan İran’a başsağlığı mesajı
Ali Koç hangi ifadelerle rest çekti? Kral'ın adamı ne mesaj getirdi? Erman Toroğlu Arabistan'da şahit olduklarını tek tek anlattı Spor
Ali Koç hangi ifadelerle rest çekti? Kral'ın adamı ne mesaj getirdi? Erman Toroğlu Arabistan'da şahit olduklarını tek tek anlattı
Ümraniye'de aracı tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. 1 kişi silahla yaralandı Gündem
Ümraniye'de aracı tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. 1 kişi silahla yaralandı
Sebzeli pankek nasıl yapılır? Sebzeli pankek tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Sebzeli pankek nasıl yapılır? Sebzeli pankek tarifi için malzemeler neler?