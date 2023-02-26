Diyanet, Fatih Altaylı’ya suç duyurusunda bulunması için personeline dilekçe dağıttı. Talimatı Ali Erbaş verdi

“Evlatlıkla evliliğin önünde engel olmadığına” yönelik fetvaya tepki gösteren Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulması için Diyanet personeline örnek dilekçe gönderildiği ortaya çıktı. Fetvayla ilgisi olmamasına karşın Başkan Ali Erbaş’ın deprem bölgesine yönelik çalışmaları övülen dilekçenin, doğrudan Erbaş’ın talimatıyla hazırlandığı ve kuruma dağıtıldığı iddia edildi.

Diyanet’in “İslam’da evlat edinme müessesesinin bulunmadığı, bu nedenle evlat edinilen çocuğun, evlatlık alan kişinin soyuna kaydedilmesinin caiz olmadığı, evlatlık ile evlat edinen arasında evlenme engelinin de bulunmadığı” yönündeki fetvasına çok sayıda tepki gelmişti.

Gazeteci Altaylı da sosyal medya hesabından “Gerçekten sapıksınız anladık da Diyanet gibi kurumda ne işiniz var? Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk’ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz (hayal gücü) ile kirletmeyin” tepkisini gösterdi. Diyanet, paylaşımı nedeniyle Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖRNEK DİLEKÇE HAZIRLANDI

Ancak bu kurumsal suç duyurusuyla yetinilmediği, Başkan Erbaş’ın talimatıyla hukuk müşavirliğine örnek suç duyurusu metni hazırlattırıldığı ve kuruma dağıtıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre örnek dilekçede, teslim edileceği başsavcılığın adı, başvuran kişi bilgileri ve imza kısmı boş bırakıldı.

İsnat edilen suçlar ise “hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “nefret ve ayrımcılık” olarak belirtildi. Altaylı’nın “Diyanet personeline hakaret ettiği, ahlaka ve edebe aykırı sözleriyle yurttaşları ve depremzedeleri Diyanet’e karşı kışkırtmaya çalıştığı” iddia edildi.

ERBAŞ ÖVÜLDÜ

Öte yandan dilekçede, fetva ve Altaylı’nın tepkisinden ayrı olarak Başkan Erbaş’ın övülmesi dikkat çekti. “Erbaş’ın riyasetinde başkanlığın afete karşı çalışma başlattığı, Erbaş’ın da depremin hemen ardından bölgeye gittiği, çalışmaları yerinde koordine ettiği, depremzedelerin camide kalabileceğini duyurduğu, uygun olan Kuran kursları ve Diyanet Akademi merkezlerinin de hizmete açıldığı” anlatılan dilekçede, başkanlığın deprem çalışmalarına yer verildi. Personele, yöneticiler tarafından “suç duyurusunda bulunup bulunmadığının” sorulduğu, bu durumun suç duyurusunda bulunmayanların fişleneceği yönünde kaygıya neden olduğu öne sürüldü.

‘BEBEKLER KURTULDU’

Diyanet TV’deki İyilik Vakti adlı programında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem bölgesinde bir bebekle çekildiği fotoğrafa ilişkin konuşmalar da gündem olmuştu. Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İhsan Açık’ın enkaz altındaki çocukları ima ederek, "Bebekler kurtulmaya başladı siz bebekleri kucağınıza alınca. Rabbim nimet verdi, çok bebek kurtuldu" iddiasında bulunması, Erbaş’ın ise bu iddiaya "Elhamdülillah" yanıtını vermesi tepki çekmişti.