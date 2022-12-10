﻿Diyanet, ihanet…

Diyanet İşleri Başkanlığının "Cuma Hutbesi" dün şu konudaydı:

-"Haydi Namaza! Haydi Kurtuluşa!"

Cemaat vakfının şeyhi 6 yaşındaki kız çocuğunu gelin veriyor Diyanet'in "Cuma Hutbesi" namaz çağrısı yapıyor.

Allah korkusu, vicdan sızısını zerresi yok bunlarda.

Dinci fetbaz kesim bilin ki; Diyanet'in uyduruk tefsirlerinden de besleniyor.

Örneğin şu soruyu ele alalım;

-Hz. Aişe, Hz. Peygamber ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?

Dini konularda da araştırmaları bulunan yazar Ömer Sağlam bu soruma şöyle yanıt verdi:

"Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'ndeki "Aişe" maddesine göre; Hz. Aişe 614 yılında doğmuş, 624 yılında Peygamberle evlenmiştir.

Ayrıca aynı yerde şöyle yargıya da varılmıştır :

-'Onun daha önce doğduğunu ve dolayısıyla Hz. Peygamber ile evlendiğinde on dört ile on sekiz yaşlarında olduğunu ileri süren bazı çağdaş araştırmacıların dayandıkları rivayetler sağlam değildir.'

Yine internet ortamındaki kaynaklarda verilen bilgilere göre; Hz. Aişe'nin evlendiği sıradaki yaşını Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk 17-20, Prof. Dr. Süleyman Ateş 15-20, ilahiyatçılar Ahmet Tekin ve Mustafa İslamoğlu ise 16-19 olarak vermektedirler.

Diyanet dışında, 10 yaşında olduğunu söyleyen hiç kimse de bulunmamaktadır!"

Değerli okurlarım,

Diyanet'in diğer fetvasını da Ömer Sağlam'a sordum:

-Ergenlik yaş sınırları Diyanet'e göre nasıl?

Sağlam:

"Diyanet'e göre, ergenlik yaşının alt sınırı kızlarda 9 yaş, erkeklerde 12 yaştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî internet sitesindeki 'Dini Kavramlar Sözlüğü' bölümünde bu sorunuzun yanıtı şöyle veriliyordu:

-'Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer, buluğ çağına giren kişiler evlenebilir."

-Nikâhın, iki şahit huzurunda tarafların irade beyanında bulunmak suretiyle akdedilmesi gerekir.

-Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikâhlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur. (Yapılması daha iyi olan - OU)'

Bu yanıtın medyada yer bulması üzerine yoğun tepki oluşunca Diyanet İşleri Başkanlığı düzeltme yoluna gitmedi ama ne yaptı?

-'Dini Kavramlar Sözlüğü' sayfasını kapattı…

Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre; Hz. Peygamber'in Aişe ile 9 yaşında evlendiğini iddia eden hadisin, onun ölümünden 150 yıl sonra Irak'ta Hişam B. Urve adındaki birisi tarafından uydurulduğu tespit edilmiştir."

Değerli okurlarım,

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, H.K.G. adlı kızını 6 yaşında iken 29 yaşındaki insanlıktan nasibini almamış biriyle evlendiriyor.

Türk Medeni Kanunu'nun 124. Maddesi şöyle:

-"Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir."

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşam şartları dini kurallara göre mi, yoksa anayasa ve yasalara göre mi tanzim edilmeli?

-Bu cemaat ve tarikatlar evlenme ve buluğ yaş örneklerini Diyanet'ten alıyoruz deseler ne diyeceğiz?

Değerli okurlarım,

27 Nisan 2020 tarihinde, "Cemaat, Tarikat, Diyanet, Siyaset" başlıklı yazımdan bazı bölümleri özetleyerek hatırlatmak istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk icraatlarından birisi de 30 Kasım 1925'te 677 sayılı yasa ile kokuşmuş ve ihanet için de olan cemaat, tarikat, zaviye ve tekkeleri kapatmasıdır.

AKP'nin tek başına 20 yıllık iktidar olduğu dönemde bu yasa hiç uygulanmadı.

Cemaatler ve tarikatlar günümüzde altın yıllarını yaşamakta, ticaret ve siyaset yapmaktadır.

Prof. Dr. Esergül Balcı'nın 2018 yılı araştırmasına göre;

-Türkiye'de aktif olarak 30 tarikat ve cemaat, bunlara bağlı 400 kol, 800'ün üzerinde medrese ve sadece İstanbul'da 445 tekke var.

-Bunlarla 2,6 milyon yurttaşın organik bağı var.

-Türkiye'de 10 bin 53 özel okul var. Bu okulların üçte biri cemaat ve tarikat okuludur.

-4 bin özel öğrenci yurdundan 2 bin 480 tanesi cemaatlerindir.

-AKP hükümeti 2014'te çıkarttığı bir yasayla özel okullara öğrenci başı yaklaşık 3 bin lira yardım yapıyor.

Değerli okurlarım,

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı döneminde yayınladığı "İrtica İle Mücadele Genelgesi" cemaat ve tarikatlarla ilgili çok önemli konular içermekteydi. Özetliyorum:

"Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı hareket eden cemaat ve tarikatların dince mukaddes sayılan şeylerin alet edilerek faaliyette bulunulup bulunulmadığının mülki amirlerce yakından izlenmesi, tespit edilmesi halinde kapatılması gerekmektedir.

Bu cemaat, dernek veya vakıflarca dini duyguları istismar edici, bölücü ve yıkıcı faaliyetler yürütülebileceği ayrıca ehliyetsiz kişilerin menfaat temini amacıyla bu tür işlere girebileceği hususları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Ülkemizi çağ dışı bir rejimden ve din istismarının sebep olabileceği muhtemel bir çatışmadan koruyabilmek amacıyla komşu ülkelerin yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini önleyici tedbirler paketi oluşturulmalıdır."

Haydi bakalım; İçişleri Bakanı ya da Erdoğan Kabinesi, Akşener gibi bir genelgeyi cemaat ve tarikatlar için yayınlasın da görelim…