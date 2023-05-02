Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek detayı Şerafettin Tilki açıkladı. İşte Fatih Terim Fonu'ndaki bilinmeyen gerçekler

Para parayı çeker sözü artık tarih oldu.

Fatih Terim Fonu diye ortaya çıkan dolandırıcılık olayı sıcaklığını koruyor.

Para kaptırmayan yok.

"Neden Terim Fonu" diyorsunuzdur mutlaka.

Haklısınız sevgili dostlar.

Açıklaması şu: 10 milyon dolar ile ünlü hoca ilk sırada.

Galatasaray ve milli takımlarda senelerce görev yapan Terim, İtalya macerasını da kariyerine ekledi. Bu süre içinde büyük paralar kazandı.

Mesela milli takımda iken Almanya’nın hocası Löw’den fazla kazanıyordu.

Primler, reklam ve sponsorluk gelirleri hariç.

Yetmedi!

Terim eski oyuncuları Arda Turan ve Selçuk İnan’ın da kanına girdi.

"Bir koyup, üç alın. Özel fon şeklinde" diye yol gösterdi.

Şimdi asıl olaya gelelim.

Meğer bu fona, yeni birini getirenin kazancı yüzde 15 artıyormuş!

Tıpkı banka promosyonları gibi.

Özetle; diyelim Terim 10 milyon fonladı!

Yıllık 3.3 milyon dolar getirisi olacak.

Fona soktuğu kişi başına ekstradan yüzde 15 daha alacak. Önce Selçuk ve Arda, daha sonra Muslera atlıyor oltaya.

Boğazda çapari atsak o kadar İstavrit takılmaz kancaya.

Böylece Terim sözde fondan ekstradan yüzde 45 gelir kazanmış olacak.

Vay, vay, vayyyy..

Para bu kez, parayı çekmiyor. İtiyor. Öyle bir itiş gücü ki, bir anda sıfırlanıyor.

Olan faal futbolcu Muslera’ya oluyor.

Tecrübeli kaleci, tüm mesaisini kaptırdığı paralara harcıyor.

OKAN HOCA İSTEDİ, ÖZBEK VETO ETTİ

Galatasaray hocası Okan Buruk, 6 milyon euro kaptırdığı iddia edilen Muslera için başkan Dursun Özbek ile görüştü. Buruk’un başkandan kaleci için ekstra ödeme seçeneği gibi çıkış yolları aradığı belirtiliyor. Ancak Başkan hiç taviz vermeyip geri çevirmiş.

90 milyon dolara yakın vurgun yapan Denizbank çalışanı tutuklandı. Kendisine büyük vurgunun paralarının akıbeti soruldu. Ortada bir kuruş dahi olmadığını açıkladığı ileri sürülüyor.

Uçtu, uçtuuu.

Paracıklar buharlaşıp yok oldu.

Yandı, bitti kül oldu.

İlgili birimler böylesine büyük vurgunun bir bankacının işi olmadığı kanısında. Şimdi buharlaşan paraların izi sürülüyor.

Ama atı alan çoktan Üsküdar’ı geçmiş durumda.

Bulgaristan ve Kıbrıs üstünden yurt dışına kaçırıldığı ileri sürülüyor.

Ortada her türlü bilgi kirliliği kol geziyor.

KASIMPAŞA OYUNU BOZDU

Hiç merak ettiğiniz mi? Selçuk İnan Kasımpaşa’ya nasıl hoca oldu.

Elbette ettiniz.

İtiraf edelim hep birlikte ettik.

Aslında sorunun cevabı içinde gizli idi.

İnan’ın ilk maçında Terim de orada idi.

Bayram değil, seyran değil, Terim’in ne işi var Kasımpaşa’da..

Meğer vurgun sonrası yaşattığı kayıpları kapattırmak planı.

Turgay Ciner durumu öğreniyor.

Hem de parasını fona kaptıran bir iş adamı arkadaşından.

Anında yol ayrımına gidiyor.

Terim Fonu durmuyor!

Bu kez Arda Turan, Eyüpspor’a monte ediliyor..

Hani ellerinden gelse, Muslera; hem oyuncu, hem de hoca olarak Galatasaray’da görev yapacak..

Hırs.. Sen ne kötü bir şeysin. Birine sardın mı, yandı.

Kurtuluşu yok.

Gözü kör olur.

Kalbi nankör edersin.

Beyne narkoz verirsin..

İster para pul hırsı olsun. İster bambaşka konu. Genel etkileri değişmez.

Yine aklımıza deli sorular geliyor. İfadesi alınanlar parayı ilgili bankada teslim ettiklerini söylüyorlar. Kimi elden. Kimi özel kuryeleri ile. Bunca kamera mevcut. Nasıl alınıp, nerelere gittiğini çözmek zor mu?

Ya Terim Fonuna gönüllü para kaptıranlara ne demeli?

Teknoloji çağı.

Meblağlar yüksek mi yüksek.

Yahu kardeşim bakmaz mısınız bankanın sistemine? Makbuzlara. Getirisine, götürüsüne.

Öyle ya vergi de yok!

Zira sözde gizli fon. Vergiden muaf. O yüzden getirisi tuhaf.

Sizi gidi şakacılar sizi.

Vallahi, gülsek mi, ağlasak mı halimize.

Ağıt mı yaksak, şarkı mı çağırsak.

Ya da halay mı çeksek..

Artık kesin kararımı verdim; başka ülkede yaşayamam.

Banker Kastelli. Titan Zinciri. Çiftlikbank ve daha neler neler.

Ne marifetli dolandırıcılık olayları..

Bitmez, önü arkası tükenmez..

Üstad Aziz Nesin’e haksızlık mı yaptık acaba!..

Ne dersiniz?

Şerafettin Tilki