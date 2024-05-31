Donald Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump hakkında açılan "sus payı" davasında jüri Trump'ı suçlu buldu. Mahkemede Donald Trump'ın hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

Donald Trump her ne kadar hüküm giyse de hapis yatması beklenmiyor. Ancak politik hayatında puan kaybetmesi bekleniyor.

Trump, ikinci kez başkan olmak için seçim yarışına devam edecek.

Trump, mahkeme kararın ardından basına kısa bir açıklama yaparak duruşmanın rezalet ve hileli olduğunu, bunu herkesin bildiğini söyledi. Trump 'Ben çok masum bir adamım' diyerek ülkesini ve anayasasını koruduğunu anlattı.

Turmp davanın siyasi rakiplerinin bir düzmecesi olduğunu savundu.

Mahkeme Trump'a verilecek cezayı kararlaştırmak için 11 Temmuz 2024'te tekrar toplanacak.

SUS PAYI DAVASI NEDİR?

ABD Başkanı Trump, geçen yıl Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili açılan soruşturma kapsamında suçlandı.

Trump, sus payı vermek ve sahtekarlık sahtekarlık iddiaları ile 4 Nisan 2023'te hakim karşısına çıktı. Trump yapılan 34 ayrı suçlamayı da reddetti.