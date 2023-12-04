Muslera’nın bankadaki görüntülerini tv100 paylaştı. Fatih Terim Fonu’nda kurbanlar arasındaydı

Fatih Terim Fonu dolandırıcılığında futbolcu Muslera’nın bankadaki görüntüleri yayınlandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Muslera’nın bankadaki görüntülerini tv100 paylaştı. Fatih Terim Fonu’nda kurbanlar arasındaydı

Tv100’ün haberine göre, Türkiye, ‘Fatih Terim Fonu’ dolandırıcılığını konuşuyor. Aralarında futbolcuların ve ünlü isimlerin olduğu 18 kişi Seçil Erzan tarafından Fatih Terim Fonu adı altında dolandırıldı.

Erzan’ın dolandırdığı isimlerden birisi de Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera oldu.

Seçil Erzan, Muslera’yı defalarca arayarak, özel yatırımlar ve yüksek kar vaadinde bulundu. Erzan’ın anlattıklarına inanan Muslera parasını kaptırdı.

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BANKADAKİ GÖRÜNTÜLERİ

Görüntülerde Muslera’nın Florya şubesine boş bir çanta ile geldiği ve şube personelleri tarafından karşılanarak şube müdürünün odasına girdiği ve 10 dakika boyunca odada kaldığı görüntüler yer alıyor.

SEÇİL ERZAN’IN ŞUBE MÜDÜRÜ OLDUĞU ŞUBEYE GÖTÜRÜLÜYOR

Yine görüntülerde, Muslera daha sonra hesabında bulunan parayı çekmek için bir başka banka temsilcisinin yanına elindeki çanta ile geliyor. Banka çalışanı önceden hazırladığı paraları tecrübeli file bekçiye veriyor. İşlemi tamamladıktan sonra Muslera bankadan ayrılarak, parayı Seçil Erzan’ın şube müdürü olduğu şubeye göndertiyor.

Öte yandan Muslera aynı zamanda dolandırılanlar arasında yer alan tek yabancı isim.

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FATİH TERİM FONU OLAYI NEDİR?

Eski banka müdürü Seçil Erzan ünlü futbolcu ve iş insanlarından yüksek faiz vaadiyle para toplamış ancak geri ödememişti.

Erzan'ın paraları "Fatih Terim Fonu" altında topladığı ortaya çıkmıştı. Ancak bu davada dolandırılan milyonlarca lira kayıp.

Paraların banka kayıtlarına girmediği bilinirken, Erzan'ın, paraları nerede kullandığı da bilinmiyor. Herkes bu paraların nereye gittiğini konuşuyor.

Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise 13 milyon 900 bin dolarının kaybolduğu da iddia edildi.

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